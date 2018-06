La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó enviar un oficio al consejo directivo a Ositran para que permita que el Indecopi tenga presencia no solo en los espacios públicos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sino también en la zona de embarque.

Miguel Castro, presidente de la Comisión, mencionó que la decisión unánime se debe a que es en esta área donde se producen nueve de cada 10 reclamos de los usuarios de transporte aéreo; pero a raíz de una interpretación del Ositran, Indecopi solo puede acceder a estas zonas con un permiso protocolar.

Explicó que hasta el 2013, había una cláusula contractual que establecía que Indecopi no tiene restricciones para acceder a las áreas de embarque del aeropuerto, concesionado por Lima Airport Partners (LAP).

Sin embargo, en ese mismo año, Castro señaló que “alguien pide una interpretación a Ositran y ellos interpretaron – a mi modo, equivocadamente– de que Indecopi solo puede acceder donde hay servicios al público”.

Ivo Gagliuffi, presidente del Indecopi, explicó que Ositran llegó a la conclusión de que la entidad podía pedir autorización a LAP para ingresar, que es lo que ocurre en la actualidad; pero no permitía que se implemente una oficina de la entidad en este espacio.

“(La presencia de Indecopi en zonas de embarque) es una decisión del Congreso; si es que decide plantearle a Ositran que replantee esa posición. No sé si Ositran puede hacerlo o no, pero esa es la propuesta”, declaró Gagliuffi.

Por su parte, Castro indicó que la comisión del Consumidor espera que en los próximos 15 días Ositran vuelva a hacer la interpretación a favor de que Indecopi tenga presencia en las zonas de embarque.

“Si no hay una respuesta oportuna vamos a insistirle (a Ositran) no solo en comisión. Si no, (insistirán) en el Pleno”, remarcó Castro.

OSITRAN Y LAP

Antes de que se apruebe el acuerdo mencionado, Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, señaló que, con la interpretación que se dio en el contrato el 2013, Indecopi sí puede ingresar a las zonas restringidas, pero siguiendo protocolo de seguridad.

“(Indecopi) no puede tener oficinas en zonas restringidas porque el contrato expresamente señala cuáles son las instituciones que pueden tener en esa zona una oficina”, detalló.

“Dar interpretaciones distintas (en referencia a la anterior gestión de Ositran que tomó esta decisión) no genera instituciones o estabilidad; sin embargo, si existiera una situación excepcional en la que nos pidieran interpretación, como Consejo Directivo tendríamos que volver a revisarlo”, agregó la funcionaria.

Asimismo, Zambrano mencionó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los concesionarios de aeropuertos podrían ponerse de acuerdo para que Indecopi pueda ingresar a las zonas que hoy están restringidas.

A su turno, la congresista María Elena Foronda opinó que la estabilidad jurídica de los contratos “no puede estar por encima de las personas”. En esa línea, enfatizó que se debe hacer una revisión de contratos.

Por su parte, el congresista Miguel Castro comentó que saludaría que la propia concesionaria no tenga que esperar la interpretación, sino que pueda permitir que Indecopi habilite sus oficinas en donde se encuentran las salas de embarque.

“Indecopi cuenta con personal y presupuesto para estar en estas áreas. Puede compartir áreas con Prom-Perú, que ya está ahí”, indicó.

En tanto, Milagros Montes, representante de LAP, indicó al final de la sesión de trabajo que ellos sí estarían dispuestos a dialogar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se haga ese cambio.

“El mercado ha cambiado, la demanda está creciendo y las condiciones están cambiando”, acotó.