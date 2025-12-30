El monto ordenado a devolver incluye las operaciones no reconocidas, comisiones, ITF e intereses legales acumulados desde la fecha de los cargos. Foto: Indecopi.
La Sala Especializada en Protección al Consumidor de , en segunda y última instancia administrativa, ordenó a Alfin Banco devolver S/264.179.90 a un ciudadano afectado por operaciones no reconocidas y graves vulneraciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La investigación determinó que el banco atribuyó indebidamente cinco cuentas de ahorros al consumidor, modificó sin autorización su correo electrónico registrado en la banca móvil y permitió el cargo de 27 operaciones no reconocidas.

Estas conductas constituyeron métodos comerciales coercitivos y una clara falta de idoneidad en el servicio financiero, al obligar al consumidor a asumir prestaciones no pactadas ni solicitadas”, señaló Indecopi.

El monto ordenado a devolver incluye las operaciones no reconocidas, comisiones, ITF e intereses legales acumulados desde la fecha de los cargos. Además, el banco deberá cancelar las cuentas no solicitadas y rectificar la información personal del usuario en su banca móvil.

En paralelo, la sala impuso a la entidad financiera una multa de 22.63 UIT, equivalente a S/121.070.5.

“Ningún consumidor debe cargar con responsabilidades derivadas de acciones no consentidas ni de deficiencias en las medidas de seguridad de las entidades bancarias, finalizó Indecopi.

