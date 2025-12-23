Indecopi ordenó a Tiendas Peruanas S.A. (Oechsle) eliminar una cláusula considerada abusiva de su política de cambios y devoluciones, tras declarar fundada la denuncia presentada por el Instituto Promotor de la Calidad e Idoneidad del Mercado (IPCIM), al comprobarse que dicha disposición limitaba indebidamente los derechos de los consumidores.

MÁS INFORMACIÓN: MTC no descarta revisar la tarifa de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez: esto es lo que se sabe

La Comisión de Protección al Consumidor N.°2 determinó que la cláusula exigía que los productos se encuentren sellados, sin señales de uso y con todos sus accesorios y empaques originales para acceder a un cambio o devolución, lo que colocaba a los consumidores en una situación de desventaja injustificada y contravenía lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Como medida correctiva, Indecopi dispuso que Oechsle elimine esta cláusula de su política comercial en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El objetivo de esta medida es revertir los efectos de la práctica detectada y evitar que se sigan vulnerando los derechos de los consumidores en futuras relaciones de consumo.

PUEDES VER: Elba Rojas Álvarez es designada como nueva presidenta del directorio de Petro-Perú

Asimismo, la autoridad sancionó a la empresa con una amonestación administrativa y recordó a los proveedores que sus políticas de cambios y devoluciones deben respetar los derechos reconocidos por ley.