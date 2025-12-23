De acuerdo con la entidad. esta medida colocaba a los consumidores en una situación de desventaja injustificada y contravenía lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: GEC.
De acuerdo con la entidad. esta medida colocaba a los consumidores en una situación de desventaja injustificada y contravenía lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

ordenó a Tiendas Peruanas S.A. (Oechsle) eliminar una cláusula considerada abusiva de su política de cambios y devoluciones, tras declarar fundada la denuncia presentada por el Instituto Promotor de la Calidad e Idoneidad del Mercado (IPCIM), al comprobarse que dicha disposición limitaba indebidamente los derechos de los consumidores.

La Comisión de Protección al Consumidor N.°2 determinó que la cláusula exigía que los productos se encuentren sellados, sin señales de uso y con todos sus accesorios y empaques originales para acceder a un cambio o devolución, lo que colocaba a los consumidores en una situación de desventaja injustificada y contravenía lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Como medida correctiva, Indecopi dispuso que Oechsle elimine esta cláusula de su política comercial en un plazo máximo de 15 días hábiles.

El objetivo de esta medida es revertir los efectos de la práctica detectada y evitar que se sigan vulnerando los derechos de los consumidores en futuras relaciones de consumo.

Asimismo, la autoridad sancionó a la empresa con una amonestación administrativa y recordó a los proveedores que sus políticas de cambios y devoluciones deben respetar los derechos reconocidos por ley.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC