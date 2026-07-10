Este producto, que se aplica directamente sobre la piel del rostro para retirar impurezas y maquillaje, podría poner en riesgo la salud de los consumidores, señaló Indecopi. Foto: Indecopi.
Este producto, que se aplica directamente sobre la piel del rostro para retirar impurezas y maquillaje, podría poner en riesgo la salud de los consumidores, señaló Indecopi. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

A través de su Sistema de Alertas de Consumo, Indecopi informa que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado de la leche limpiadora facial Milk Cleanser, marca Premier, debido a la presencia de una bacteria (Pseudomonas aeruginosa) detectada durante los controles de calidad.

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