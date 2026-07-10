A través de su Sistema de Alertas de Consumo, Indecopi informa que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado de la leche limpiadora facial Milk Cleanser, marca Premier, debido a la presencia de una bacteria (Pseudomonas aeruginosa) detectada durante los controles de calidad.

“Este producto, que se aplica directamente sobre la piel del rostro para retirar impurezas y maquillaje, podría poner en riesgo la salud de los consumidores, por lo que se ordenó el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 38481”, explicó Indecopi.

Asimismo, la autoridad sanitaria dispuso el retiro del medicamento KETINOR 1080 mg (citrato de potasio), utilizado, entre otras cosas, para prevenir la formación de cálculos renales. Según informó Digemid, el lote 2405058 no superó el ensayo de disolución, lo que indica que la tableta podría no disolverse correctamente en el organismo, lo que afectaría su eficacia y el tratamiento de los pacientes.

En un tercer caso, también se ordenó el retiro del lote 24E04 del catéter con balón de drenaje uretral permanente (Foley Balloon Catheter 2 Way 16 FR), marca Megacare. Este dispositivo médico, utilizado para drenar la orina en pacientes, presentó defectos en sus características físicas durante el control de calidad, lo que podría representar un riesgo para la salud.

Indecopi instó a los consumidores a verificar el número de lote de los productos mencionados y evitar su uso en caso de coincidencia. Para más información, los usuarios pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300.