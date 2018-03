Además de aclarar a Cinemark y Cineplanet qué alimentos y/o bebidas propias podrán ingresar a sus salas de cine, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi señaló que sus medidas correctivas no alcanzarán a los formatos de cine "prime" —utilizados por Cineplanet—, pues lo consideró un modelo de negocio distinto al de las salas regulares.

En conversación con El Comercio, Liliana Cerrón, secretaria técnica de la SPC del Indecopi, resaltó que cuando salieron las primeras resoluciones, en el caso de Cineplanet, no se consideró ni se hizo mención alguna de las salas prime. "[El tema] se vio como un todo y se resolvió como un todo", dijo.

Sin embargo, en esta oportunidad "la sala ha podido advertir que [la sala prime] es un modelo de negocio distinto; un producto distinto. El formato no es el regular [...] es como un restaurant; y es lo que se aprecia en los documentos que el cine han presentado".

De acuerdo a Cerrón, la sala concluyó que en las salas prime los usuarios van a consumir "no solo comida, sino bebidas alcohólicas y ven una obra cinematográfica". En ese sentido, destacó que es otro diseño empresarial que no está pensado para el diseño de las salas regulares.

"Lo mencionamos en una nota al pie de página del mismo documento [la última resolución del Indecopi]. Decimos, por ejemplo, que hay sillones ergonómicos y reclinables; que el diseño está acompañado de mesas con lámparas pensadas para consumir alimentos y otras características donde puede verse que ahí se expende comida a los consumidores de manera personalizada. [...] Este modelo es distinto, es un restaurant. Ese es el criterio de la sala", explicó Cerrón.

Así, la SPC determinó que la gente va principalmente a comer a estos establecimientos y, generalmente, lo hacen en familia.

ALIMENTOS SALUDABLES: ¿VAN O NO VAN?

En la denuncia inicial que Aspec hizo contra Cinemark y Cineplanet, uno de los extremos decía que los cines "debían" vender productos saludables y no productos chatarra o que hagan daño a los consumidores.

Cerrón indicó que ese extremo fue declrado infundado porque "quienes definen las características y condiciones de la oferta de lo que van a dar a los consumidores son los mismos proveedores".

En esa línea, anotó que el Indecopi no puede exigir qué vender a los establecimientos porque esto atentaría contra su libertad empresarial y la libre inciativa a estructurar y definir su oferta.

De otro lado, explicó que así como el Indecopi no puede decir qué deben o no vender los cines tampoco puede intervenir encómo van a regular o implementar las medidas correctivas. "Nosotros establecemos parámetros pero no podemos decirles exactamente lo que tienen que hacer", puntualizó.

