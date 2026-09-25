La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) de Indecopi publicó el informe preliminar del “Estudio de mercado sobre combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú”, documento que analiza, desde la perspectiva de la competencia, los segmentos de producción e importación, almacenamiento y despacho, y comercialización mayorista de estos productos, que son importantes para diversas actividades económicas del país.

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En conjunto, el estudio identifica dos riesgos principales para la competencia. El primero está relacionado con la capacidad de almacenamiento disponible a nivel nacional y el segundo con las medidas regulatorias excepcionales y transitorias emitidas.

Al respecto, el informe señaló que la infraestructura de almacenamiento constituye un elemento clave para competir en este mercado. En determinadas regiones existen pocas alternativas de almacenamiento, mientras que cerca del 90% de la capacidad de abastecimiento de GLP se concentra en la costa central. Además, tres operadores administraban el 76% de la capacidad nacional de combustibles líquidos a diciembre de 2025 y tres empresas concentraban el 86% de la capacidad de abastecimiento de GLP.

Ante estos riesgos, el estudio planteó cuatro recomendaciones orientadas a promover mecanismos competitivos y transparentes para la asignación de capacidad de almacenamiento, fortalecer las reglas de acceso a la infraestructura pública, reducir la incertidumbre y los costos asociados al desarrollo de nuevos proyectos y reforzar los principios de transparencia, predictibilidad y neutralidad competitiva en la adopción de medidas regulatorias excepcionales.

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Indecopi precisó que pone este informe preliminar a disposición de entidades públicas, empresas del sector, gremios o asociaciones, consumidores y demás interesados, y los invita a presentar comentarios, observaciones o evidencia sobre el análisis y las propuestas planteadas.

“Los aportes recibidos durante esta etapa de consulta pública contribuirán a validar, precisar o modificar, de ser necesario, el análisis y las propuestas planteadas, antes de que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) elabore el informe final y determine las recomendaciones correspondientes”, finalizó la entidad.