El estudio planteó cuatro recomendaciones orientadas a promover mecanismos competitivos y transparentes para la asignación de capacidad de almacenamiento. (Foto: GEC)
El estudio planteó cuatro recomendaciones orientadas a promover mecanismos competitivos y transparentes para la asignación de capacidad de almacenamiento. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) de Indecopi publicó el informe preliminar del “Estudio de mercado sobre combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú”, documento que analiza, desde la perspectiva de la competencia, los segmentos de producción e importación, almacenamiento y despacho, y comercialización mayorista de estos productos, que son importantes para diversas actividades económicas del país.

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