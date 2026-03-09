Ante la emergencia declarada en el suministro de gas natural de Camisea y la aplicación del mecanismo de racionamiento dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas, Indecopi informó que viene realizando acciones de seguimiento sobre la evolución del mercado de combustibles, en el marco de sus competencias en materia de libre competencia.

En esa línea, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia abrió un expediente de indagación con el fin de recopilar información y evaluar la existencia de eventuales indicios de prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir la oferta o repartirse el mercado.

De encontrarse indicios razonables de este tipo de conductas, podría iniciarse el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a ley con la consecuente imposición de sanciones.

A la fecha, Indecopi precisó que la evidencia analizada muestra que el impacto no ha sido uniforme entre los distintos tipos de combustible ni entre las zonas del país. La heterogeneidad observada sugiere que las variaciones responden a factores logísticos y de mercado, más que a un comportamiento coordinado entre competidores.

La institución recalcó que continuará con el monitoreo constante para garantizar el respeto a la libre competencia en beneficio de los consumidores.