La Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en Junín (ORI Junín) confirmó la sanción de 3.78 UIT (S/20.223) impuesta a Saga Falabella S.A., tras determinar que la empresa afectó las expectativas de un consumidor al cambiar más piezas de las previstas a su equipo celular nuevo; convirtiéndolo en uno no idóneo para su uso original.

El consumidor adquirió un iPhone 14 Pro-Max de 256 GB que presentó fallas de fábrica, por lo que recurrió al servicio técnico del proveedor, donde no solo le cambiaron el puerto de carga que fallaba, sino, también, la batería y cámara TrueDepth.

Esta intervención técnica se realizó sin informar debidamente al usuario ni sustentar el cambio de las otras piezas en la ficha de reparación.

Como resultado, el equipo perdió su condición de original y nuevo para convertirse en un producto repotenciado, afectándose el deber de idoneidad. El denunciante recién se percató luego de acceder a un informe de seguimiento de su celular por parte del fabricante de iphone.

De esta manera, Indecopi concluyó que Saga Falabella infringió los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por ello, además de la multa, la empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para reintegrar al consumidor los S/ 6.599 pagados por el equipo.