Por afirmar ser “la red móvil más rápida del Perú” sin contar con el sustento técnico que lo respalde, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del Indecopi sancionó a América Móvil Perú S.A.C. (Claro) por difundir publicidad engañosa, con una multa de 34.98 UIT, equivalente a S/ 187. 143.

¿Qué pasó? La decisión se adoptó tras declarar fundada la denuncia presentada por Entel Perú S.A., una de las competidoras de la compañía en el sector telecomunicaciones. Esto debido a que se concluyó que los anuncios difundidos por Claro en redes sociales y paneles publicitarios inducían a error a los consumidores, al dar a entender que era la red más veloz del país en todas sus tecnologías (2G, 3G, 4G y 5G) y en todos los indicadores de velocidad, cuando ello no tenía el sustento técnico.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Indecopi recuerda que las empresas deben respetar el principio de veracidad en la publicidad, establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que obliga a los anunciantes a sustentar previamente las afirmaciones objetivas que difundan al público. / Karen Guardia

De acuerdo con la resolución, Claro acreditó tener un mejor desempeño en velocidad de descarga de datos en la red 4G durante 2023, pero no en los otros parámetros esenciales como la velocidad de subida o la latencia, ni en el conjunto de tecnologías móviles disponibles.

Por tanto, la comisión del Indecopi indicó que el mensaje publicitario no reflejaba de manera veraz la realidad del servicio ofrecido. Además de la multa, el Indecopi ordenó el cese definitivo e inmediato de la campaña publicitaria en la que se incluían frases como “Claro es la red móvil más rápida del Perú” y “Cámbiate a la red móvil más rápida del Perú”, así como la inscripción de la empresa en el Registro de Infractores de la Comisión.