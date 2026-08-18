Indecopi confirmó la sanción impuesta a Latam Airlines Perú S.A., consistente en una multa de 3 UIT (S/16. 500). (Foto: AFP)
Indecopi confirmó la sanción impuesta a Latam Airlines Perú S.A., consistente en una multa de 3 UIT (S/16. 500). (Foto: AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Redacción EC

En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi confirmó la sanción impuesta a Latam Airlines Perú S.A., consistente en una multa de 3 UIT (S/16. 500), por no brindar el trato preferente que correspondía a una pasajera con discapacidad durante el embarque del vuelo Latam LA2349 del 22 de octubre de 2024 con destino Lima, en el aeropuerto de Arequipa.

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