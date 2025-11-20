La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) de Indecopi, mediante la Resolución 3175-2025/SPC-Indecopi, confirmó la sanción impuesta a Nestlé Perú S.A. con una multa de 117.68 UIT (equivalente a S/629.588) por haber etiquetado 28 productos de alimentos para gatos y perros con denominaciones que no reflejaban su verdadera naturaleza, al no estar compuestos únicamente por la carne mencionada en sus etiquetas, sino también por otros tipos de carne incluidos en los ingredientes.

De esta manera, la Sala ratificó que dicha práctica constituía una infracción al artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que inducía al error a los consumidores sobre las características reales de los productos ofrecidos en el mercado.

Entre los productos sancionados se encuentran “Dog Chow Salmón” que además de salmón contenía hígado y/o vísceras de cerdo, carne de pollo y/o atún, carcasa e hígado de pollo, y “Felix Classic con Atún”, que incluía carne y menudencias de pollo y/o cerdo, carcasa de pollo y/o carne de salmón y/o sardina, pese a que su denominación destacaba solo el uso de atún.

Además, se hallaron casos como “Cat Chow Adulto Pollo”, elaborado, además de esta ave con vísceras y/o hígado de cerdo y carne de pavo, y “Fancy Feast Petits Filets Salmón”, que combinaba este pescado con hígado y vísceras de cerdo y carne de pollo.

Indecopi también confirmó el otorgamiento del 26,5% de la multa a favor de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash, entidad denunciante que impulsó el procedimiento y presentó las pruebas para acreditar la infracción.