Resumen

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El consumidor solicitó la indemnización el 8 de enero de 2025; sin embargo, la empresa no efectuó el pago dentro del plazo legal de 10 días posteriores a la solicitud. Foto: GEC.
El consumidor solicitó la indemnización el 8 de enero de 2025; sin embargo, la empresa no efectuó el pago dentro del plazo legal de 10 días posteriores a la solicitud. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En segunda instancia administrativa, la Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en Lambayeque sancionó a Rimac Seguros y Reaseguros por incumplir el pago oportuno de la indemnización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por invalidez permanente a favor de un consumidor, vulnerando el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

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