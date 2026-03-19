La Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en Arequipa, en segunda instancia administrativa, confirmó la multa de 6,22 UIT, equivalente a S/34.210, impuesta al Banco de Crédito del Perú (BCP) por incumplir el beneficio económico denominado “cash back” ofrecido a un consumidor a través de su tarjeta de crédito.

Durante el procedimiento se determinó que la entidad bancaria vulneró el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido al deber de idoneidad, al no otorgar el beneficio económico “cash back” a la tarjeta de crédito Visa Clásica Masiva del afectado.

Dicho beneficio establecía que el consumidor debía recibir mensualmente la devolución del 1% de las compras realizadas con su tarjeta de crédito. No obstante, el BCP señaló que este beneficio formaba parte de una campaña promocional temporal y que, además, estaba limitado a cierto tipo de consumos; sin embargo, no logró sustentar tales argumentaciones, por lo que se le impuso una multa de 2,44 UIT.

Asimismo, el banco infringió el numeral c) del artículo 56.1 del Código, que prohíbe a los proveedores modificar, sin el consentimiento del consumidor, las condiciones y términos en los que éste adquirió un producto o contrató un servicio.

Por esta conducta Indecopi le impuso una multa de 3,78 UIT, en tanto el banco no demostró haber informado las modificaciones para acceder al beneficio de “cash back” luego de adquirida la tarjeta. De esta manera, la Comisión confirmó la decisión de primera instancia emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) de esta sede regional.