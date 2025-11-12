La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI) de Indecopi confirmó, en segunda y última instancia administrativa, tres sanciones a una misma persona natural por el uso no autorizado de las marcas Adidas, Gucci y Nike en zapatillas importadas.

En conjunto, las multas suman 6.73 UIT (S/36.005,50), además de ordenarse el decomiso definitivo de los productos falsificados y la prohibición de uso de los signos que imitaban las marcas originales.

En el caso de la empresa Adidas AG (Alemania), Indecopi comprobó la importación de zapatillas con signos similares a sus marcas registradas, como el logotipo de sus tres franjas paralelas, por lo que se confirmó la infracción y se impuso una multa de 4.43 UIT.

Respecto a Gucci, determinó que el signo “GUCC FASHION SHOES”, presente en las zapatillas importadas por el denunciado, generaba riesgo de confusión con la marca original de propiedad de la empresa Guccio Gucci S.P.A. (Italia), motivo por el cual la Sala ratificó la sanción de 1.17 UIT y ordenó el retiro de los productos infractores.

Finalmente, en el procedimiento iniciado por la empresa Nike Innovate C.V. (Países Bajos), se acreditó la reproducción no autorizada de signos semejantes a sus marcas (logotipos y la denominación AIR) en un lote de zapatillas importadas, lo que configuró una infracción a sus derechos de propiedad industrial.

La multa confirmada fue de 1.13 UIT, además del retiro definitivo de los productos del mercado.