La resolución ratificó una multa de 10.01 UIT, equivalente a S/55.055, así como el decomiso definitivo de los productos infractores. Foto: Indecopi.
La resolución ratificó una multa de 10.01 UIT, equivalente a S/55.055, así como el decomiso definitivo de los productos infractores. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi confirmó la sanción impuesta a la empresa Aries D & M S.A.C. por importar al país miniconsolas de videojuegos que reproducían sin autorización la marca Super Mario, de titularidad de Nintendo of America Inc.

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