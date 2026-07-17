En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi confirmó la sanción impuesta a la empresa Aries D & M S.A.C. por importar al país miniconsolas de videojuegos que reproducían sin autorización la marca Super Mario, de titularidad de Nintendo of America Inc.

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La resolución ratificó una multa de 10,01 UIT, equivalente a S/55.055, así como el decomiso definitivo de los productos infractores.

Durante las acciones de fiscalización, Indecopi decomisó 1999 miniconsolas portátiles detectadas durante su ingreso al país.

Los productos reproducían el signo Super Mario en sus pantallas y la Sala determinó que su uso generaba riesgo de confusión en los consumidores, vulnerando los derechos de propiedad industrial de Nintendo.

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Con esta decisión, Indecopi reafirmó su compromiso con la protección de la propiedad intelectual, evitando que productos que utilizan marcas registradas sin autorización ingresen al mercado peruano.