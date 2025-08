El Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que la industria cervecera aporta casi el 1% al Producto Bruto Interno (PBI), generando S/4.000 mil millones en impuesto al año, siendo el principal ingreso de más de 350 mil bodegas, ya que representa el 30% de sus ingresos.

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, el presidente del Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias y gerente senior de Categoría y Reputación de Backus, Felipe Barbero Mariátegui, señaló que en el Perú operan más de 250 empresas, entre grandes y artesanales, en más del 50% de las regiones del país, las cuales producen aproximadamente 14 millones de hectolitros anuales.

Asimismo, Barbero Mariátegui indicó que la cerveza genera más de 25 mil empleos directos e indirectos en todo el país y por cada dólar que el sector cervecero aporta en la economía peruana se producen US$2.2 adicionales en la cadena de valor.

El consumo per cápita de cerveza en el Perú es de aproximadamente 43 litros por año, según estimaciones recientes del sector, no obstante, el país aún se encuentra muy por debajo de países de la región como Colombia o México que tienen un consumo per cápita de 55 y 65 litros respectivamente y mucho más lejos de países europeos como República Checa o Alemania, donde se superan los 120 litros per cápita.

Cabe precisar que, desde el 2021, la SNI activó la campaña Tierra de Cerveceros que busca visibilizar el impacto positivo de la categoría cervecera en el país y generar que más empresas formen parte de su cadena de valor. A través de esta iniciativa se promueve una mayor valoración del sector, su contribución al empleo, la agricultura y el comercio, así como el consumo responsable.

La campaña desarrolla acciones con enfoque educativo de consumo responsable, articulación con autoridades y espacios de diálogo con medios, además de activaciones en puntos clave.