El consumo interno de cemento se incrementó en 11,32% frente a similar mes del año anterior, con lo que sumó tres meses de crecimiento consecutivo, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico “Avance Coyuntural de la Actividad Económica”.

En contraparte, INEI señaló que la producción del sector electricidad disminuyó levemente en 0,40% en octubre. Asimismo, datos preliminares reflejan que para noviembre se habría anotado un descenso de 0,85%.

El resultado negativo del sector eléctrico se debió a menor producción de energía de origen hidroeléctrico (-29,95%). Atenuaron el resultado el incremento de la generación de electricidad de origen termoeléctrico (40,85%) y renovable (16,61%).

Otro sector que también presentó una caída fue el de minería e hidrocarburos con un 2,83% por una menor actividad del subsector minero metálico ante los menores volúmenes de producción de oro, plomo y plata.

El sector pesca mostró un desempeño positivo al aumentar en 12,35% explicado por la mayor captura de especies de origen marítimo (9,87%) destinadas a enlatado (83,7%), congelado (12,4%), curado (8,3%) y consumo en estado fresco (3,2%).

Exportaciones e importaciones

Las exportaciones lograron obtener un resultado positivo en octubre luego de nueve meses de caídas consecutivas en el año tras sumar US$ 4.054 millones y crecer en 0,82% con relación a igual mes del año anterior.

Las exportaciones de productos no tradicionales crecieron en 19,08% registrando el monto de US$ 1.443 millones, mientras que las exportaciones tradicionales se redujeron en -6,90%, alcanzando el monto de US$ 2.601 millones.

En tanto, el monto total importado fue de US$ 3.353 millones, por lo que se experimentó una disminución de 12,64%, en comparación con el valor registrado en octubre 2019. Las importaciones de bienes de consumo se ubicaron en US$ 881 millones y mostraron una variación negativa de -1,39% respecto al valor registrado en similar mes del año anterior.

Asimismo, las importaciones de materias primas y productos intermedios se ubicaron en US$ 1.365 millones, disminuyendo en 25,87% y las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción se ubicaron en US$ 1.106 millones, con una variación positiva de 0,30%, al compararlo con el valor registrado en octubre de 2019.

Créditos

En octubre, los créditos otorgados a empresas registraron un incremento de 24,95%, al compararlo con similar mes del año 2019. Asimismo, los créditos hipotecarios para vivienda aumentaron 4,31%.

Por el contrario, los créditos de consumo mostraron una disminución de -4,78%, al compararlo con el mes de octubre del año 2019. Similar tendencia mostró la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple que se situó en 5.6 millones, es decir, se redujo en -7,16%, al compararlo con similar mes del año 2019.

ISC

Con información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en octubre de este año, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendió a S/ 329 millones de soles, siendo menor en -24,06% al monto registrado en octubre del año 2019.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) de origen interno, en octubre de este año, ascendió a S/ 3.158 millones, monto inferior en -0,08% al registrado en igual periodo del año anterior.

De otro lado, los Tributos Aduaneros totalizaron S/ 2.420 millones, cifra menor en -7,83% al compararlo con octubre del año 2019.