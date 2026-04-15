Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

De enero a marzo de 2026, el INEI destacó que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana fue de S/2.239.8. Foto: GEC.
De enero a marzo de 2026, el INEI destacó que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana fue de S/2.239.8. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el primer trimestre del año 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 4,7% (253.200), respecto a similar trimestre del año 2025 y llegó a totalizar 5 702.500.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.