El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el primer trimestre del año 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 4,7% (253.200), respecto a similar trimestre del año 2025 y llegó a totalizar 5 702.500.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, destacó que la población ocupada masculina aumentó 4,8% (142.100) y la femenina 4,5% (111.000), en comparación con igual trimestre del año anterior.

En el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), se mostró que del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 54,7% (3.118.600) son hombres y el 45,3% (2.583.800) mujeres.

En todos los grupos de edad se incrementó el empleo

Entre los meses de enero y marzo de 2026, la población ocupada de 45 y más años de edad aumentó en 10,3% (217.700), en aquellos menores de 25 años en 4,7% (30.900) y en la población de 25 a 44 años de edad en 0,2% (4,600).

Población ocupada con educación superior universitaria creció 9,0%

El informe del INEI detalló que en el primer trimestre de 2026, la población ocupada con educación superior universitaria creció en 9,0% (144.200), seguido de los que estudiaron educación secundaria en 7,3% (166.300) y de la población con educación superior no universitaria en 0,4% (4.200). Por el contrario, disminuyó entre los que cursaron educación primaria en 15,7% (-61.400).

Ramas de actividad de Comercio y Construcción lideraron la creación de empleo

De enero a marzo de este año, la población ocupada en Comercio aumentó en 12,0% (138.600) y en Construcción en 8,8% (36 mil 800), seguido de Manufactura en 5,7% (39.700) y Servicios en 1,0% (31.300).

El empleo en las unidades económicas de 11 a 50 trabajadores subió en 13,3%

La población ocupada aumentó en las unidades económicas de 11 a 50 trabajadores en 13,3% (85.200), en el primer trimestre del presente año, seguido de las empresas de 51 y más trabajadores en 4,1% (62.600) y en los establecimientos de 1 a 10 trabajadores en 3,2% (105.400).

Población con empleo adecuado se incrementó en 6,6%

Durante el trimestre de análisis, la población con empleo adecuado aumentó en 6,6% (231.200) y la población subempleada en 1,1% (22 mil), respecto a similar trimestre del año 2025.

Tasa de desempleo fue de 6,8%

En el trimestre móvil enero-febrero-marzo de 2026, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 6,8% con relación a similar trimestre del año anterior. Se estimó en 418.900 las personas que buscaron empleo activamente.

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se incrementó en 6,0%

De enero a marzo de 2026, el INEI destacó que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana fue de S/2.239.8, cifra que, comparada con igual trimestre del año anterior, presentó un incremento de 6,0% (S/125,8).

Por otro lado, el ingreso promedio mensual de los hombres fue de S/2.497.9 soles y el de las mujeres S/1.920.1 soles, sin embargo, el mayor incremento se dio en favor de las mujeres al variar positivamente en 7,6% (S/135,7) y para hombres en 5,0% (S/117,7). Mayor incremento del ingreso promedio mensual se registró en la población de 45 y más años.

Mayor incremento del ingreso promedio mensual se registró en la población de 45 y más años

Durante el trimestre de estudio, el ingreso fue superior en 8,4% (S/186,6) en el grupo de 45 y más años de edad, en 5,2% (S/65,0) entre los de 14 a 24 años y 3,8% (S/84,1) en la población de ocupados de 25 a 44 años.

En todos los niveles educativos se incrementó el ingreso promedio mensual

El ingreso promedio mensual aumentó en 8,2% (S/150,4) entre los que tenían educación superior no universitaria, en 4,4% (S/69,9 ) entre los trabajadores con educación secundaria, en 4,3% (S/138,2) en los que alcanzaron educación superior universitaria y en 3,4% (S/41,3) en aquellos con educación primaria o menor nivel.

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo creció 7,4% en la población que trabaja en actividades comerciales

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo subió entre los ocupados que realizan actividades en el sector Comercio en 7,4% (S/125,3), seguido de Servicios en 6,7% (S/148,3) y Manufactura en 5,6% (S/110,8); mientras que, disminuyó en Construcción en 3,0% (-75,0 soles). Además, se informó que, el mayor ingreso promedio mensual se registró en Construcción con S/2.468.1 y el menor ingreso se reportó en Comercio con S/1.830.9 soles.