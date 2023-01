El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer hoy que, en el año 2022, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó en 8,46%, un resultado superior a las variaciones registradas en los últimos 26 años.

En detalle, el resultado del año fue determinado por el alza en los precios, principalmente, de alimentos, combustibles y alojamiento. En cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas , el incremento de la inflación en el año ha sido de 15,21%, sobre todo en hortalizas y tubérculos, huevos, azúcar, pan y cereales, y otros productos alimenticios. Asimismo, en transporte el alza fue de 11,30%, por los mayores precios en combustibles y lubricantes, repuestos de vehículos, servicio de transporte por carretera y transporte local.

Así también restaurantes y hoteles (9,49%) por el aumento de precio del menú en restaurantes, platos calientes a la carta y postres; y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,23%) debido al alza de las tarifas eléctricas y agua potable.

Solo en el mes de diciembre del 2022, la inflación en Lima Metropolitana se incrementó en 0,79%, en particular por el alza de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte. En noviembre, esta avanzó en 0,52%. No obstante, el resultado implica un resultado casi estable frente al dato anual a noviembre; lo que coincide con la tendencia decreciente de la inflación desde junio de este año.

Regiones

A nivel nacional, los precios al consumidor se incrementaron 8,56% durante el año 2022, debido al incremento de precios observado en todas las divisiones de consumo que conforman este indicador: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (15,22%), Transporte (10,03%), Restaurantes y Hoteles (9,81%), Bienes y Servicios Diversos (6,84%), Recreación y Cultura (6,12%), Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (5,00%), Muebles, Artículos para el Hogar y la Conservación del Hogar (4,79%), Salud (4,67%), Prendas de Vestir y Calzado (4,05%), Educación (3,84%), Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (3,82%) y Comunicaciones (1,44%).

Además, durante el año 2022, las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor reportaron alza de precios. Las variaciones más altas se reportaron en las ciudades de Cerro de Pasco (11,76%), Huaraz (11,40%) e Ica (10,71%). En tanto, las ciudades con menor variación anual fueron Chimbote (6,97%), Tumbes (6,90%) y Moyobamba (4,60%).