El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el mes de noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana subió 0,11% respecto al mes anterior, con una variación acumulada de 1,26% y la de los últimos 12 meses (diciembre 2024 – noviembre 2025) en 1,37%.

El informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía señaló que el alza de precios reportado en noviembre se debió principalmente a las mayores variaciones reportadas en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,41%), Restaurantes y hoteles (0,19%), Transporte (0,18%) y Bienes y servicios diversos (0,18%); además, Prendas de vestir y calzado (0,10%), salud(0,10%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,06%), Recreación y cultura (0,03%) y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,01%).

Por el contrario, bajaron los precios de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,37%) y Comunicaciones (-0,75%). No obstante, la división de Educación no mostró variación.

El incremento en Alimentos y bebidas no alcohólicas se debió al aumento en el precio de los pescados y mariscos (20,9%) influenciado por el aumento del bonito (58,1%), jurel (20,5%), caballa (19,1%), corvina (7,7%) y merluza (6,0%); también, otros productos alimenticios (2,9%) como ají amarillo molido (28,6%), culantro (17,1%) y aderezos hidratados (5,0%); y carne (0,6%) como pollo eviscerado (2,0%), alas de pollo (1,4%), cortes de cerdo: lomo (1,5%), panceta (0,8%) y chuleta (0,7%).

Mientras que, disminuyeron los precios de las frutas (-3,5%) como maracuyá (-26,8%), limón (-19,0%), manzana israel (-15,0%), corriente (-9,5%), delicia (-6,8%); mango (-12,1%), sandía (-5,9%), plátano de seda (-3,5%) y papaya (-2,8%); asimismo, las hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (-1,6%) como tomate (-15,0%), cebolla de cabeza (-7,1%), papa: blanca (-5,9%), color (-3,7%), haba verde (-5,6%), vainita americana (-5,0%) y ajo entero (-2,5%); no obstante, se elevaron los precios de ají escabeche (70,9%), cebolla china (22,1%), yuca (11,5%) y zanahoria (7,2%).

En tanto, bajaron los precios de leche queso y huevos (-0,9%) destacando los huevos de gallina (-3,6%); y el azúcar y mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (-0,8%).

Productos con alta incidencia en la variación mensual

El comportamiento de los precios del mes de noviembre estuvo influenciado, principalmente, por el aumento en el precio de pescados como bonito y jurel, frutas como mandarina y palta fuerte y pollo eviscerado, que en conjunto aportaron con 0,303 puntos porcentuales al resultado del mes. Sin embargo, disminuyeron los precios del limón, tomate, maracuyá y las tarifas por consumo telefónico móvil y tarifas eléctricas.

Productos con mayor incremento de precios

En noviembre de 2025, de los 586 productos de la canasta familiar, 281 subieron de precio, 117 bajaron y 188 no mostraron variación. Los productos con las variaciones más altas fueron: ají amarillo escabeche (70,93%), bonito (58,08%), ají amarillo molido (28,62%), cebolla china (22,10%), jurel (20,50%), coliflor (20,11%), caballa (19,10%), y culantro (17,05%).

Por el contrario, los productos con precios a la baja fueron: maracuyá (-26,79%), perico (-20,16%), limón (-19,02%), manzana israel (-15,01%), tomate (-14,97%), mango (-12,13%), manzana corriente (-9,51%) y cebolla de cabeza (-7,12%).

Precios al consumidor sin alimentos y energía aumentaron 0,06%

De acuerdo al INEI, en el mes de noviembre de 2025, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía creció 0,06%.

Precios a nivel nacional se incrementaron ligeramente en 0,01%

Durante el mes de análisis, los precios al consumidor a nivel nacional registraron un ligero crecimiento de 0,01% en comparación con el mes anterior, con una variación acumulada de 1,08% y la de los últimos 12 meses (diciembre 2024 – noviembre 2025) de 1,23%.

Este comportamiento se debió, principalmente, al desenvolvimiento de las divisiones de consumo de: Restaurantes y hoteles (0,16%), Bienes y servicios diversos (0,16%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,12%), Salud (0,11%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,09%), Prendas de vestir y calzado (0,08%), Recreación y cultura (0,05%), Muebles, artículos para el hogar (0,02%), Transporte (0,01%) y Educación (0,01%). Mientras que, mostraron disminución de precios Comunicaciones (-0,86%), y Alojamiento, agua, electricidad, gas (-0,40%).

Variación de los precios por ciudades

En noviembre de 2025, de las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor, 19 marcaron precios a la baja, destacando Arequipa (-0,46%), Iquitos (-0,40%), Moyobamba (-0,36%), Tumbes y Cusco (-0,34% cada una). En tanto, siete ciudades presentaron resultados positivos, entre ellas, Puerto Maldonado (0,21%), Huancavelica (0,14%), Lima Metropolitana (0,11%), Huaraz (0,10%) y Ayacucho (0,08%).

Precios al por mayor a nivel nacional decreció 0,39%

El Índice de Precios al por Mayor se redujo en 0,39% respecto al mes de octubre, explicado por el decrecimiento de los precios de los productos nacionales, especialmente manufacturados (hilados de fibras de algodón, alambre trefilado, varillas de construcción, gas licuado de petróleo, azúcar rubia, galletas dulces, conserva de pescado en trozos y harina de trigo industrial); agrícolas (granadilla, cebolla, limón, tomate, plátano, papa, camote y arroz en cáscara); y pesqueros (perico, calamar chico, choros y camarón de río); mientras que subieron los pecuarios (pollo en pie, ganado ovino y porcino).

Con relación a los bienes importados, bajaron de precio las resinas de polipropileno, PVC y polietileno; montacargas, topadoras frontales, abonos nitrogenados, negro de humo, planchas de acero, aceite crudo de soya, teléfono móvil, varillas de construcción y cianuro; y entre los agropecuarios importados: lenteja, algodón sin cardar, trigo y maíz amarillo duro.

Precios de materiales de construcción bajaron 0,33%

En noviembre de 2025, los precios de materiales de construcción decrecieron en 0,33% en comparación con el mes anterior, influenciado por la caída de precios de dos grupos de este indicador: metálicos (varillas de construcción, alambrón, planchas onduladas, tubos de acero LAC y clavos, por una mayor competencia con productos importados) y vidrios (templados y primarios); asimismo, cayeron los ladrillos (para techo y pandereta); suministros eléctricos (cables para energía, instalaciones fijas, y de uso general); estructuras de concreto (planchas onduladas de fibra); y aglomerantes (cemento portland tipo I).

Por el contrario, subieron los precios de mayólicas y mosaicos (revestimientos para piso); agregados (piedra y hormigón); maderas (roble, capirona y cachimbo); y tubos y accesorios de plásticos (tubos de PVC para agua y desagüe y tanques para agua).