Durante el trimestre julio-agosto-setiembre de 2025, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 5 millones 674 mil personas, lo que representa un incremento de 3,9% (212 mil 300 personas) en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Asimismo, la población ocupada masculina aumentó en 3,9% (115 mil 700 personas) y la femenina con igual variación 3,9% (96 mil 400 personas) respecto al tercer trimestre de 2024. Del total de ocupados en Lima Metropolitana, el 54,6% (3 millones 100 mil 700) son hombres y el 45,4% (2 millones 573 mil 200) son mujeres.

Población ocupada creció 8,2% entre las personas de 45 años a más

Según grupo de edad, la población ocupada de 45 años a más se incrementó en 8,2% (172 mil 500 personas), mientras que la de 25 a 44 años aumentó en 2,4% (64 mil 500 personas). En cambio, la población ocupada de 14 a 24 años disminuyó en 3,7% (-24 mil 800 personas) respecto al mismo trimestre de 2024.

Empleo entre personas con educación universitaria aumentó 9,7%

De acuerdo al informe del INEI, al comparar con similar periodo del año anterior, la población ocupada con educación superior universitaria creció en 9,7% (161 mil personas); seguida por quienes cuentan con educación superior no universitaria, que aumentaron en 5,0% (58 mil 700 personas), y los de educación secundaria, que crecieron en 0,2% (4 mil 900 personas). Por el contrario, la población con educación primaria o menor nivel disminuyó en 3,4% (-12 mil 200 personas).

La manufactura lideró la creación de empleo

De acuerdo con los resultados de la EPEN, durante el tercer trimestre del presente año, la población ocupada aumentó en los sectores Manufactura (8,5%; 65 mil 200 personas), Servicios (3,7%; 108 mil 400 personas) y Construcción (3,0%; 12 mil personas). En el sector Comercio, no se registraron variaciones significativas.

Mayor crecimiento del empleo en empresas medianas

La población ocupada se incrementó en las unidades económicas de 11 a 50 trabajadores en 25,1% (152 mil 400 personas) y en las empresas de 51 y más trabajadores en 7,8% (117 mil 600 personas). En cambio, disminuyó en las microempresas (1 a 10 trabajadores) en 1,7% ( 57 mil 800 personas).

Tasa de desempleo se redujo a 5,7% en Lima Metropolitana

En el trimestre julio-agosto-setiembre de 2025, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 5,7%, equivalente a 346 mil 100 personas que buscaron empleo activamente. En comparación con el mismo trimestre del año anterior (5,9%), la tasa de desempleo disminuyó en 0,2 punto porcentual.

Población con empleo adecuado aumentó en 12,8%

Durante el trimestre de análisis, la población con empleo adecuado llegó a 3 millones 736 mil 400 personas, registrando un aumento de 12,8% (424 mil 100 personas) respecto al tercer trimestre de 2024.

Por su parte, la población subempleada se redujo en 9,9% (-211 mil 900 personas). En detalle, los subempleados por insuficiencia de horas de trabajo (subempleo visible) disminuyeron en 14,3% (-63 mil 100 personas) y los subempleados por ingresos (subempleo invisible) en 8,7% (-148 mil 800 personas).

Ingreso promedio mensual aumentó 11,6%

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en S/2.293.9, lo que representa un incremento de 11,6% (S/239.0) respecto al mismo trimestre del año anterior.

Por sexo, el ingreso promedio mensual de los hombres fue de S/2.581.5 , con un aumento de 13,0% (S/297.2); mientras que el de las mujeres fue de S/1.940.1, con un crecimiento de 9,4% (S/166.8) frente al tercer trimestre de 2024.

Ingreso promedio aumentó en todas las ramas de actividad

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se incrementó en las ramas que realizan actividades en el sector Construcción: 20,0% (S/428.5), Comercio: 19,5% (S/316.4), Servicios: 10,0% (S/220.4) y Manufactura: 7,6% (S/150.3). El mayor ingreso promedio se registró en el sector Construcción (S/2.571.5 soles) y el menor en Comercio (S/1.941.3 soles).