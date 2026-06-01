Resumen

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La disminución durante el mes de análisis responde, principalmente, a los bajos precios de las divisiones de consumo Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Foto: GEC.
La disminución durante el mes de análisis responde, principalmente, a los bajos precios de las divisiones de consumo Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en el mes de mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se redujo en 0,16% con relación al mes anterior, con una variación acumulada al quinto mes del año de 3,56%; y la de los últimos doce meses (junio 2025 – mayo 2026) llegó a 3,91%.

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