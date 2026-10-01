De acuerdo con el informe, atenuaron el alza los menores precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas por la baja registrada en pescados y mariscos; carne de pollo y sus cortes, por mayor abastecimiento; frutas como mango, limón, naranja de jugo, fresa, mandarina, plátano de seda y huevos de gallina. Foto: GEC.
De acuerdo con el informe, atenuaron el alza los menores precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas por la baja registrada en pescados y mariscos; carne de pollo y sus cortes, por mayor abastecimiento; frutas como mango, limón, naranja de jugo, fresa, mandarina, plátano de seda y huevos de gallina. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio a conocer que, en el mes de septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0,12% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada al noveno mes del año de 4,28% y la anualizada (octubre 2025-setiembre 2026) de 4,55%.

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