El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio a conocer que, en el mes de septiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0,12% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada al noveno mes del año de 4,28% y la anualizada (octubre 2025-setiembre 2026) de 4,55%.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, explicó que este resultado se sustenta, principalmente, en el alza de precios registrado en las divisiones de consumo como, Transporte por el aumento en combustibles para vehículos (gasohol, petróleo diésel, GNV) y pasaje en taxi, por una mayor cotización internacional del petróleo, a pesar de la reducción de precios en pasaje aéreo nacional.

Asimismo, influyó el crecimiento de precios en Restaurantes y hoteles por la subida en platos como pastas, caldo de gallina, ceviche, cerveza servida, bebidas calientes y jugo de frutas; Bienes y servicios diversos, por el incremento en el precio del corte y teñido de cabello, artículos y productos personales. No obstante, atenuaron el alza los menores precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas por la baja registrada en pescados y mariscos; carne de pollo y sus cortes, por mayor abastecimiento; frutas como mango, limón, naranja de jugo, fresa, mandarina, plátano de seda y huevos de gallina; sin embargo, se elevaron los precios de azúcar, hortalizas, legumbres (tomate, arveja verde, choclo, poro, zanahoria), tubérculos (papa, olluco) y cereales como maíz morado y quinua.

De acuerdo con el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, las divisiones de consumo con mayor variación positiva de precios fueron: Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0,57%), Prendas de vestir y calzado (0,28%), Bienes y servicios diversos (0,27%), Transporte (0,26%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,23%), Recreación y cultura (0,21%), Restaurantes y hoteles (0,19%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,09%), Comunicaciones (0,07%) y Salud (0,01%). Por el contrario, Alimentos y Bebidas no alcohólicas marcó reducción de precios (-0,07%); en tanto, la división de Educación, no mostró variación en sus precios.

La subida de los precios en Transporte responde, principalmente, al incremento observado en los combustibles para vehículos (5,2%) como: gasohol (5,8%), petróleo diésel (3,9%) y gas natural vehicular (0,2%); atenuado por la disminución en el precio del GLP vehicular (-1,1%); asimismo, se elevó el pasaje en taxi (0,9%). Mientras que, se redujeron los precios del transporte de pasajeros por aire (-1,1%) como pasaje aéreo nacional (-5,5%).

En Restaurantes y hoteles aumentaron los precios del servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0,6%) debido al incremento en la cerveza servida (1,0%), jugo de frutas licuado (0,6%) y bebidas calientes (0,3%); y el servicio de comida en restaurantes y locales similares (0,1%) por el aumento en pastas (0,7%), milanesa de pollo (0,5%), caldo de gallina (0,2%) y ceviche (0,2%).

En la división Bienes y servicios diversos se elevaron los precios en salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (0,5%) por el corte de cabello para hombre (0,8%), cuidado estético de manos y pies (0,6%) y teñido de cabello (0,3%). También, se elevaron los precios de otros aparatos, artículos y productos para la atención personal (0,2%) como los artículos de tocador para bebés (0,5%), colonia para hombres (0,4%) y jabón de tocador (0,2%).

En tanto, el INEI reportó precios a la baja la división Alimentos y bebidas no alcohólicas por los menores precios registrados en pescados y mariscos (-8,0%) como perico (-15,7%), bonito (-15,6%), caballa (-11,9%), lisa (-8,8%) y jurel (-8,0%); carne (-2,2%) como pollo eviscerado (-4,6%), menudencia de pollo (-4,3%), cortes de pollo: pechuga (-3,9%), pierna (-3,8%), alas (-3,7%); y milanesa (-2,1%). Del mismo modo, bajaron los precios de las frutas (-1,0%) como mango (-19,0%), plátano verde inguiri (-4,7%), limón (-4,4%), naranja de jugo (-3,3%), fresa (-3,1%), mandarina (-2,4%) y plátano de seda (-1,8%); asimismo, leche, queso y huevos (-0,3%) como huevos de gallina (-2,6%).

TE PUEDE INTERESAR: Afiliado del SNP: aporte mínimo se actualiza desde octubre

Productos con mayor alza de precios

En el mes de setiembre de 2026, de los 586 productos que conforman la canasta familiar, 308 subieron de precio, 133 marcaron precios a la baja y 145 mantuvieron sus precios. Los productos con la mayor variación fueron: maracuyá (34,83%), tomate (28,92%), arveja verde (18,54%), choclo (16,81%), poro (16,38%), azúcar rubia (16,19%), ají pimiento (16,05%) y pepinillo (15,02%). En tanto, los productos que redujeron sus precios en mayor proporción fueron: mango (-19,02%), ají amarillo molido (-16,47%), ají amarillo escabeche (-16,26%), perico (-15,65%), bonito (-15,62%), ají rocoto molido (-13,03%), caballa (-11,86%) y lechuga (-11,82%).

Precios al Consumidor de Lima Metropolitana sin alimentos y energía subieron 0,07%

Durante el mes de análisis, los precios al consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) aumentaron 0,07%.

Precios al consumidor a nivel nacional aumentaron 0,14%

En setiembre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional se elevó en 0,14% con relación al mes anterior, con una variación acumulada al noveno mes del año de 4,02% y la anualizada (octubre 2025-setiembre 2026) de 4,17%.

Variación de los precios por ciudades

En el mes de setiembre de 2026, veintidós de las veintiséis ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor mostraron aumento de precios. Las ciudades con mayor variación al alza fueron Cusco (0,89%), Ica (0,62%), Cerro de Pasco (0,58%), Iquitos (0,57%) y Tarapoto (0,46%). Mientras que, precios a la baja se reportaron en: Pucallpa (-0,58%), Tacna (-0,25%), Trujillo (-0,07%) y Piura (-0,06%).

Precios al por mayor a nivel nacional se elevaron en 0,57%

En setiembre de 2026, el Índice de Precios al Por Mayor creció 0,57% respecto al mes anterior, explicado por el aumento en los productos nacionales, principalmente en manufactura, destacando gasohol, petróleo diésel, gas licuado de petróleo, azúcar rubia y blanca, galletas dulces y varillas de construcción; agrícolas, como lúcuma, arveja verde, tomate, maíz choclo, cacao, palta, zanahoria y papa; mientras que los pecuarios bajaron de precio, tales como pollo en pie, gallina en pie y huevos, al igual que los productos hidrobiológicos como lisa, bonito, cojinova, cachema y jurel.

Precios de materiales de construcción se incrementaron 0,57%

Finalmente, el INEI informó que, en setiembre de 2026, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana aumentó 0,57% en comparación con el mes anterior, debido al alza de precios de los grupos Metálicos (varillas de construcción, alambrón, alambre negro, tubos de acero en caliente y clavos), Ladrillos (pastelero, king kong y pandereta), Agregados (arena, piedra y hormigón), Maderas (cachimbo, triplay y roble) y Estructuras de concreto (concreto premezclado y planchas planas de yeso); así como Tubos y accesorios de plástico (tanques para agua y accesorios de PVC para agua y desagüe) y Aglomerantes. Por el contrario, se redujeron los precios de Suministros eléctricos (cables telefónicos, cables para energía y cables flexibles de uso general), Mayólicas y mosaicos (revestimientos para pared) y Vidrios (vidrios templados).