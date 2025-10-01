El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en setiembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana se incrementó en 0,01% con relación al mes anterior, con una variación acumulada de 1,25% y la de los últimos 12 meses (octubre 2024 – setiembre 2025) de 1,36%.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se señala que este resultado estuvo influenciado, principalmente, por la subida de los precios en Recreación y cultura (0,15%), Bienes y servicios diversos (0,13%), Restaurantes y hoteles (0,11%), Salud (0,10%), Prendas de vestir y calzado (0,06%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,05%), Comunicaciones (0,02%) y Educación (0,01%).

Por el contrario, se redujeron los precios en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,07%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,13%), Bebidas, Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (-0,09%) y Transporte (-0,01%).

La disminución observada en Alimentos y bebidas no alcohólicas se debió a los menores precios reportados en otros productos alimenticios (-1,4%) como ají rocoto molido (-15,7%), culantro (-10,0%), kión (-8,0%) y ajo molido (-2,9%); leche, queso y huevos (-1,3%) por bajos precios de los huevos de gallina (-5,4%); carne (-0,6%) como pollo eviscerado (-1,6%), cortes de pollo: alas (-0,8%), pierna (-0,8%) y pechuga (-0,7%); además el azúcar, mermelada, miel y chocolate (-0,6%) como azúcar rubia (-2,0%) y blanca (-1,2%).

En tanto que, aumentaron los precios de pescados y mariscos (3,2%) como caballa (25,8%), jurel (13,7%), merluza (11,5%), perico (10,2%), lisa (3,5%) y bonito (1,4%); frutas (0,6%) tales como, limón (18,2%), maracuyá (16,2%), palta fuerte (9,2%), uva blanca (7,0%), uva negra (3,6%), manzana israel (3,0%) y corriente (2,1%); las hortalizas y legumbres incluye papas y otros tubérculos (0,5%) como tomate (21,7%), cebolla de cabeza (19,9%), ají pimiento (14,4%) y papa blanca (1,3%); en tanto que, se redujeron los precios de cebolla china (-29,8%), coliflor (-18,7%), lechuga (-13,4%), betarraga (-13,4%) y arveja verde (-11,8%). También subieron los precios de café, té y cacao (0,5%) como café tostado molido (1,3%) y café instantáneo (1,0%).

El resultado negativo en la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles se sustenta en la reducción de los precios del gas propano doméstico (-1,0%), consumo de gas natural residencial (-0,8%) debido al pliego tarifario vigente desde el 1° de setiembre de 2025; y el consumo de electricidad residencial (-0,3%) por la nueva tarifa aplicada desde el 4 de setiembre del presente año y saldo de la disminución en el mes anterior.

En Restaurantes y hoteles aumentaron los precios del servicio de comida en restaurantes y locales similares (0,1%) como ceviche (0,7%), pollo broster (0,3%), carne a la parrilla (0,3%), sánguches (0,3%), platos marinos (0,3%), pollo a la brasa (0,1%) y menú en restaurantes (0,1%); y el servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0,1%) como bebidas gaseosas (0,4%) y jugo de frutas licuado (0,3%).

Productos con mayor incidencia en la variación mensual

La variación de precios del noveno mes del año estuvo influenciado, principalmente, por el alza de precios en Restaurantes y hoteles por el incremento en el servicio de alimentos y bebidas en restaurantes, Bienes y servicios diversos por el aumento en artículos y servicios de cuidado personal y Recreación y cultura por alza en los servicios culturales y de entretenimiento. Atenuado por la reducción de precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas como carne de ave, huevos, algunas hortalizas, legumbres frescas y secas y azúcar y; Alojamiento, agua, electricidad y gas (gas y tarifas de electricidad).

Productos que bajaron de precio en mayor proporción

De acuerdo con el informe del INEI, en septiembre de 2025, de los 586 productos de la canasta familiar, 249 subieron de precio, 152 bajaron y 185 no mostraron variación. Los productos que marcaron alza de precios fueron: caballa (25,81%), tomate (21,65%), cebolla de cabeza (19,94%), limón (18,15%), maracuyá (16,19%), ají pimiento (14,42%), jurel (13,73%) y merluza (11,50%).

Mientras que, bajaron los precios de cebolla china (-29,79%), coliflor (-18,73%), ají rocoto molido (-15,67%), mango (-15,55%), betarraga (-13,37%), lechuga (-13,36%), arveja verde (-11,76%) y poro (-11,34%).

Precios al consumidor sin alimentos y energía mostraron un ligero incremento de 0,06%

En septiembre de 2025, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía crecieron 0,06%.

Precios a nivel nacional subieron 0,04%

A nivel nacional, los precios al consumidor se elevaron en 0,04% respecto al mes de agosto, con una variación acumulada de 1,15% y de 1,33% en los últimos 12 meses (octubre 2024 – setiembre 2025).

Las divisiones que aumentaron de precio fueron Recreación y cultura (0,17%), Restaurantes y hoteles (0,15%), Salud (0,15%), Bienes y servicios diversos (0,13%), Muebles, artículos para el hogar y la conservación del hogar (0,05%), prendas de vestir y calzado (0,03%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,02%) y Educación (0,01%). Por el contrario, bajaron los precios de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,11%), Transporte (-0,05%), Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,04%) y Comunicaciones (-0,01%).

Variación de los precios por ciudades

En septiembre de 2025, de las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor, 15 reportaron aumento de precios. Las variaciones más altas se observaron en las ciudades de Puerto Maldonado (0,38%), Puno (0,31%), Arequipa (0,29%) y Piura (0,26%). Mientras que, once ciudades registraron resultados negativos, entre ellas: Huancavelica (-0,38%), Moyobamba (-0,34%), Moquegua (-0,28%) y Chachapoyas (-0,20%).

Precios al por mayor a nivel nacional disminuyeron 0,35%

El Índice de Precios al por Mayor se redujo en 0,35% en septiembre de 2025 en comparación al mes de agosto, explicado por los menores precios en los productos nacionales, como manufacturados (sacos de plástico, varillas de construcción, gas licuado de petróleo, hilados de fibra de algodón, petróleo diésel, carne de pollo, azúcar rubia, arroz pilado y harina de trigo industrial) y pecuarios (pollo en pie, huevos, gallina en pie y ganado porcino); no obstante, subieron los precios en los productos agrícolas (limón, tomate, cebolla, palta, café en grano, plátano y maíz amarillo duro) y pesqueros (caballa, bonito, merluza y jurel).

Del mismo modo, se redujeron los precios de los bienes importados de manufactura (resinas de PVC, polipropileno y polietileno, varillas de construcción, aceites lubricantes, planchas de acero, tortas de soya, cargadores frontales, vehículos para el transporte, cianuro y negro de humo) y agropecuarios (algodón sin cardar, maíz amarillo duro y trigo).

Precios de materiales de construcción bajaron 0,35%

Finalmente, en septiembre de 2025, los precios de materiales de construcción disminuyeron en 0,35% en comparación con el mes anterior, debido, principalmente, a la caída de precios en el grupo metálicos (planchas de acero, planchas zincadas, tubos de acero, varillas y clavos), que incidió con mayor fuerza en el resultado del indicador. También, bajaron los precios de los suministros eléctricos (cables para energía y de uso general), vidrios (templados), ladrillos (para techo y pandereta), tubos y accesorios de plástico (pegamentos, accesorios de PVC tanto para electricidad como para agua y desagüe, tanques y tubos para agua) y, en menor medida los aglomerantes (cemento portland tipo I).