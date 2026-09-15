El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, dio a conocer que, en julio de 2026, la producción nacional creció 3,56%, por el desenvolvimiento positivo de la mayoría de los sectores como Comercio; Otros Servicios y Construcción, seguido en importancia de Servicios Prestados a Empresas; Financiero; Servicios de Gobierno; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Electricidad, Gas y Agua; Alojamiento y Restaurantes; Minería e Hidrocarburos y Telecomunicaciones.

Por el contrario, disminuyeron los sectores Agropecuario, Pesca y Manufactura, situación explicada por un clima inusualmente cálido, con temperaturas por encima de sus valores normales, lluvias intensas en la sierra centro occidental, selva norte alta y selva centro alta, por la consolidación gradual del Fenómeno de El Niño; que afectó el desarrollo de algunos cultivos agrícolas, la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de algunas industrias, como la textil, principalmente.

Asimismo, precisó que, durante enero-julio de 2026, la economía del país se incrementó 3,13% y en el periodo anualizado agosto 2025-julio 2026 mostró una variación positiva de 3,32%.

Sector Agropecuario disminuyó 1,23%

La producción del sector Agropecuario retrocedió en 1,23%, en julio de este año, respecto a igual mes del año anterior, explicado por el resultado negativo del subsector agrícola (-2,72%), que registró menores volúmenes de producción de aceituna (-99,0%), arroz cáscara (-39,4%), papa (-19,6%), maíz amarillo duro (-12,2%), palta (-9,4%), maíz amiláceo (-7,7%) y caña de azúcar (-6,9%), debido a condiciones climatológicas adversas que incidieron negativamente en los principales cultivos. Por el contrario, el subsector pecuario subió 1,45%, debido a la mayor producción de vacuno (2,9%), porcino (2,3%), ave (1,4%) y leche fresca (1,2%).

Sector Pesca disminuyó 27,44%

De acuerdo con el INEI, en el mes analizado, el sector Pesca se contrajo en 27,44%, con relación a similar mes del año anterior, determinado por la menor extracción de especies de origen marítimo (-29,07%), destinado al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado), en que el recurso anchoveta registró una captura de 2 496 toneladas y que frente al volumen registrado en julio 2025 (292 148 toneladas) se tradujo en una reducción de 99,1%, explicado por la suspensión de la pesca de anchoveta en la zona norte-centro.

Por el contrario, el desembarque de especies para consumo humano directo creció 49,62%, ante la mayor disponibilidad de especies con destino a congelado (122,2%) y para consumo en estado fresco (21,8%). Por otro lado, la pesca continental retrocedió en 15,07%, debido al menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-4,6%), para congelado (-44,5%) y para curado (-35,6%).

Sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 0,24%

Durante el sétimo mes de este año, el sector Minería e Hidrocarburos aumentó 0,24%, impulsado por el incremento del subsector minería (1,07%), cuyo resultado fue parcialmente contrarrestado por la contracción del subsector hidrocarburos (-5,10%).

Sector Manufactura registró una disminución de 1,81%

En el mes de análisis, el sector Manufactura presentó una variación negativa de 1,81%, con relación al nivel alcanzado en similar mes de 2025, según cifras del Ministerio de la Producción. A nivel de sus principales componentes, se contrajo el subsector fabril primario (-4,04%) y el subsector fabril no primario (-1,06%).

Producción del sector Construcción se incrementó en 9,85%

En el mes analizado, el sector Construcción aumentó en 9,85% reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (10,17%) y el avance físico de obras públicas (9,51%). El crecimiento del consumo interno de cemento estuvo asociado al avance de obras privadas como la construcción de edificios no residenciales para el ámbito de servicios comunitarios y de educación superior, de fábricas, plantas industriales de gran envergadura, infraestructura en las telecomunicaciones, remodelación de oficinas y tiendas para el sector retail, obras de ingeniería civil para el sector minero y eléctrico, desarrollo de proyectos de vivienda multifamiliar y la autoconstrucción de viviendas.

Sector Comercio mostró una variación de 6,79%

En julio de 2026, el sector Comercio creció un 6,79%, respecto a similar mes del año anterior, impulsado por la venta al por mayor (4,22%) sustentada por la demanda de combustibles, equipos informáticos, minerales (cobre y oro) y materiales de construcción. La venta al por menor creció (6,02%) determinada por la apertura de nuevos locales, mayor consumo de combustible en feriados y ventas de farmacia de productos medicinales y cosméticos. El comercio automotriz (28,77%), favorecido por la realización de ferias y mayor demanda de repuestos y servicios de mantenimiento.

La producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería incrementó en 2,86%

Durante el sétimo mes de 2026, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó 2,86%, respecto a similar mes del año anterior, por la evolución de los subsectores transporte (2,70%) y almacenamiento y mensajería (3,26%).

Sector Alojamiento y Restaurantes se incrementó en 3,48%

Durante julio de 2026, el sector Alojamiento y Restaurantes creció en 3,48%, respecto a similar mes del año anterior, por el crecimiento de los subsectores restaurantes (3,40%) y alojamiento (9,69%). Entre los negocios de restaurantes (2,62%) destacaron las sandwicherías, cevicherías, comidas rápidas, restaurantes turísticos, pollerías, comida internacional, entre otros. Igualmente, crecieron los servicios de bebidas (9,87%) y los servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (2,99%).

Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información presentó variación positiva de 0,30%

En el mes de análisis, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información mostró un comportamiento positivo de 0,30%, por el desempeño favorable del subsector otros servicios de información (5,96%), sin embargo, se contrajo el subsector telecomunicaciones (-0,43%).

Sector Financiero y Seguros subió 3,13%

Durante julio de 2026, el sector Financiero y Seguros registró un crecimiento de 3,13%, respecto a julio de 2025, continuando con su tendencia positiva mostrada desde abril último. Este desempeño respondió al aumento de los créditos (3,26%) y depósitos (6,80%) del sistema financiero.