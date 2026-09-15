Por el contrario, disminuyeron los sectores Agropecuario, Pesca y Manufactura, situación explicada por un clima inusualmente cálido, con temperaturas por encima de sus valores normales. Foto: Andina.
Por el contrario, disminuyeron los sectores Agropecuario, Pesca y Manufactura, situación explicada por un clima inusualmente cálido, con temperaturas por encima de sus valores normales. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, dio a conocer que, en julio de 2026, la producción nacional creció 3,56%, por el desenvolvimiento positivo de la mayoría de los sectores como Comercio; Otros Servicios y Construcción, seguido en importancia de Servicios Prestados a Empresas; Financiero; Servicios de Gobierno; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Electricidad, Gas y Agua; Alojamiento y Restaurantes; Minería e Hidrocarburos y Telecomunicaciones.

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