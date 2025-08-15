La economía peruana creció 4,52% en junio de 2025, una de las tasas más altas en lo que va del año, según refiere el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado se sustentó en el dinamismo de los sectores Manufactura, Construcción, Agropecuario, Pesca y Minería. Además, durante el primer semestre de 2025, la actividad productiva del país aumentó 3,33% y en los últimos doce meses (julio 2024-junio 2025) en 3,75%.

Por sectores

El sector Agropecuario se incrementó en 8,76%, respecto a junio del año 2024. Internamente, destacaron los mayores volúmenes de producción de aceituna, cacao, arroz cáscara, maíz amarillo duro entre otros. A su vez, se registró mayor producción de leche fresca (3,9%), porcino (3,4%), ave (3,2%) y vacuno (2,2%).

Asimismo, el sector Pesca creció 33,70% en comparación con igual mes del año anterior, por el mayor desembarque de especies destinados al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado). Por el contrario, la pesca para el consumo humano directo disminuyó en 8,77%, debido a la menor captura de especies orientadas a la preparación de curado (-34,3%), elaboración de enlatado (-21,8%), para consumo en estado fresco (-9,4%) y congelado (-6,1%).

El sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 1,01% en junio de 2025 ante el incremento del subsector minero metálico, que reportó mayor volumen de producción de cobre (7,1%), zinc (27,6%), oro (7,0%), plata (3,9%), plomo (9,6%) y estaño (0,4%).

Además, el sector Manufactura creció 7,26%, respecto a igual mes del año anterior, determinado por el resultado favorable de los subsectores fabril primario (14,28%) y fabril no primario (4,85%).