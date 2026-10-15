Durante agosto de 2026, la producción nacional aumentó en 3,23%, con relación a similar mes del año anterior, determinada por la evolución positiva de la mayoría de sectores, entre los que destacaron Construcción; Comercio; Electricidad, Gas y Agua; Otros Servicios; seguido de Manufactura; Servicios Prestados a Empresas; Agropecuario; Financiero; Servicios de Gobierno; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Alojamiento y Restaurantes; y Telecomunicaciones. Así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores.

También mencionó que los sectores productivos que presentaron un comportamiento contractivo fueron Pesca, Minería e Hidrocarburos. Por otro lado, informó que, en el periodo enero-agosto de 2026, la actividad económica del país acumuló una variación positiva de 3,14% respecto al mismo periodo del año anterior y la variación acumulada a 12 meses setiembre 2025-agosto 2026, un crecimiento de 3,31% comparado con el periodo setiembre 2024-agosto 2025.

Producción del sector Agropecuario aumentó 3,37%

En el octavo mes de este año, el sector Agropecuario subió 3,37%, en comparación con igual mes del año anterior, impulsado por el subsector agrícola (4,63%) que reportó mayores volúmenes de páprika (295,4%), maíz choclo (87,0%), cacao (17,7%), maíz amarillo duro (12,3%), arroz cáscara (4,5%), papa (2,7%) y café (2,6%), debido a la mayor superficie sembrada.

Producción del sector Pesca bajó en 17,33%

En el mes de análisis, el sector Pesca registró una reducción de 17,33%, en comparación con agosto 2025, ante la menor extracción de especies de origen marítimo (-11,38%), destinadas al consumo humano directo; para preparación de congelado (-35,2%), curado (-44,7%) y para enlatado (-8,9%). A su vez, la captura para consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado) fue de 2 602 toneladas, cifra que, comparada con las 6 208 toneladas registradas en agosto 2025, evidencia una contracción de 58,1%.

Por su parte, la pesca continental cayó en 36,73%, ante el menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-40,0%) y para congelado (-15,9%).

Sector Minería e Hidrocarburos se contrajo en 5,53%

De acuerdo con el INEI, en agosto de 2026, el sector Minería e Hidrocarburos registró una disminución de 5,53%, respecto a similar mes del año anterior, explicado por el resultado negativo de los subsectores minería (-6,14%) e hidrocarburos (-1,35%).

Producción manufacturera se recuperó en 4,18%

Durante agosto 2026, el sector Manufactura aumentó en 4,18%, con relación a igual mes del año anterior, según cifras del Ministerio de la Producción. Este resultado fue explicado por el aumento de los subsectores fabril primario (18,54%) y fabril no primario (1,01%).

Sector Electricidad, Gas y Agua incrementó en 6,61%

El sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 6,61%, en agosto 2026, respecto a similar mes del año anterior, asociado a la evolución positiva del subsector electricidad (7,16%), subsector gas (11,03%) y subsector agua potable (1,71%).

El resultado favorable del subsector electricidad fue determinado por la producción de energía de origen termoeléctrico (14,22%), hidroeléctrico (0,34%) y de origen renovable no convencional, eólica-solar (1,34%).

El aumento del subsector gas se explicó por la creciente demanda de las Generadoras Eléctricas (12,1%), los establecimientos de expendio de Gas Natural Vehicular (8,9%) y de las Empresas (17,1%). El desempeño del subsector agua se sustentó en la generación de agua potable de Semapach (21,0%), EPS Chavín (11,2%), Sedapal (3,2%), Sedapar (2,1%), entre otras.

Sector Construcción creció en 10,34%

En el mes de estudio, el sector Construcción aumentó en 10,34%, frente al mismo mes del año anterior, reflejado en la evolución del consumo interno de cemento (7,63%) y el avance físico de obras públicas (19,33%).

Producción del sector Comercio aumentó en 6,89%

En agosto 2026, el sector Comercio creció 6,89%, en comparación con similar mes del año anterior, por el dinamismo de sus tres componentes, la venta al por mayor (4,92%) explicado por la demanda de combustibles, minerales, computadoras, equipo periférico y programas informáticos por renovación tecnológica de hardware corporativo; así como, materiales de construcción destinados a obras públicas y privadas.

Producción del sector Alojamiento y Restaurantes presentó un crecimiento de 1,20%

En agosto 2026, el sector Alojamiento y Restaurantes aumentó en 1,20%, con respecto a similar mes del año anterior, determinado por comportamiento de los subsectores restaurantes (1,13%) y alojamiento (7,38%). El resultado del subsector restaurantes fue influenciado por las diferentes actividades realizadas por la celebración del Día de Santa Rosa de Lima, Día Nacional del Café Peruano y la participación en ferias gastronómicas; aunado a beneficios en combos familiares y platos del día, aplicación de estrategias digitales de fidelización y nuevas propuestas gastronómicas.

Los negocios de restaurantes (0,30%) que presentaron mayor demanda fueron las cevicherías, comida internacional, sandwicherías, restaurantes, carnes y parrillas, pollerías, entre los principales; al igual que los servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (3,00%), servicios de bebidas (3,68%) y el servicio de suministro de comidas por encargo (2,96%).

Producción del sector Financiero y Seguros incrementó en 3,19%

Durante agosto de 2026, el sector Financiero y Seguros registró un crecimiento de 3,19%, con relación al mes de agosto de 2025 y acumuló cinco meses de resultados positivos. Este desempeño respondió al aumento de los créditos (3,98%) y depósitos (7,91%) del sistema financiero.

Asimismo, el aumento de los créditos fue explicado principalmente por las mayores colocaciones de las Empresas de Créditos - Edpymes (7,6%), las Cajas Municipales (5,8%) y la Banca Múltiple (4,6%); mientras que mostraron resultados contractivos las Empresas Financieras (-9,9%), las Cajas Rurales (-5,4%) y las entidades financieras del Sector Público (-4,1%).

Por otro lado, los depósitos subieron en 7,91%, por el dinamismo mostrado por la Banca Múltiple (8,7%), las Cajas Municipales (6,4%) y el Sector Público (4,2%).

Servicios de Gobierno se incrementaron en 3,06%

En el octavo mes de 2026, los Servicios de Gobierno crecieron 3,06%, frente a igual mes del año anterior, sustentado en las mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (3,2%), Defensa (1,6%) y Otros Servicios (3,7%).