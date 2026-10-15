En el octavo mes de este año, el sector Agropecuario subió 3,37%, impulsado por el subsector agrícola que reportó mayores volúmenes en el arroz cáscara, papa, café, páprika, maíz choclo, cacao y maíz amarillo duro. Foto: EC.
En el octavo mes de este año, el sector Agropecuario subió 3,37%, impulsado por el subsector agrícola que reportó mayores volúmenes en el arroz cáscara, papa, café, páprika, maíz choclo, cacao y maíz amarillo duro. Foto: EC.
Por Redacción EC

Durante agosto de 2026, la producción nacional aumentó en 3,23%, con relación a similar mes del año anterior, determinada por la evolución positiva de la mayoría de sectores, entre los que destacaron Construcción; Comercio; Electricidad, Gas y Agua; Otros Servicios; seguido de Manufactura; Servicios Prestados a Empresas; Agropecuario; Financiero; Servicios de Gobierno; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Alojamiento y Restaurantes; y Telecomunicaciones. Así lo dio a conocer el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.