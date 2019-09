INEI: ¿En qué sectores trabaja la PEA ocupada y qué nivel educativo tiene?

En el trimestre que va de junio a agosto del presente año, se estima que en Lima Metropolitana la población económicamente activa (PEA) alcanza los 7,8 millones de personas. Del total de la PEA, las personas con empleo, es decir, la PEA ocupada, creció en 0,2% en comparación con el mismo periodo en el 2018, señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe sobre Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana.

En este trimestre móvil, los sectores que más dinamismo registraron fueron los de construcción y servicios mientras que los que emplearon a menos trabajadores en el periodo de análisis fueron los de comercio y manufactura, respecto al mismo periodo en el 2018.

Del total de la PEA en Lima Metropolitana, el 94,2% (4,9 mlls.) lo constituyen aquellas personas que cuentan con un trabajo (PEA ocupada) mientras que el 5,8% (305.000) restante, se compone de los que buscan activamente un empleo (PEA desocupada). ​

¿EN QUÉ SECTOR CRECIÓ LA POBLACIÓN OCUPADA?

​Durante el trimestre en análisis, el empleo en el sector Construcción presentó un mayor dinamismo, incrementándose en 2,7%, según el informe del INEI. ​

En términos absolutos, un total de 10.200 personas más fueron empleadas en este sector en comparación con similar periodo en el 2018. Dicho sector, representa el 7,9% del total de ocupados.

La segunda rama económica que empleó más personas con respecto al trimestre del año pasado fue la de Servicios. Esta creció en 1,3%, lo cual representa un total de 35.100 personas. Asimismo, este sector concentra más de la mitad de la población ocupada en Lima Metropolitana (57,5%).



Para Mirko Urljevic, profesor de economía del PAD, la disminución del empleo en los sectores mencionados coinciden con el desempeño que han tenido los sectores en lo que va del año.

"Los resultados van de la mano con el desempeño del PBI sectorial. En la construcción es evidente que crezca el empleo en la ciudad, ya que hay un boom de la construcción sobre todo en lo distritos de clase media y alta. En comercio y retail no sorprende que el empleo caiga, porque son sectores que han caído en los últimos meses", dijo.

En el sector servicios, durante el trimestre junio-julio-agosto del presente año, un total de 35.100 personas más fueron contratadas con respecto al mismo periodo el año pasado.

En cuanto a los sectores que emplearon un menor número de personas, el sector Manufactura presentó el menor crecimiento, disminuyendo en 5,1% (35.300 personas) respecto al mismo periodo en el 2018. Dicho sector representa el 13,3% de la PEA ocupada.

Por su parte, el sector Comercio también presentó una variación negativa (2,8%) durante este periodo, representando el 19,8% de la población ocupada. En este sector, se redujo en 28.400 el número de personas empleadas en comparación al mismo trimestre en el 2018.

Respecto al tamaño de las empresas donde laboran los trabajadores en Lima, del total de ocupados, el informe señala que el 60,1% se encuentra en empresas de 1 a 10 trabajadores, el 30,4% en empresas de 51 y más trabajadores, mientras que el 9,5% restante, en empresas de 11 a 50 trabajadores.

Casi el 50% de la población ocupada en Lima Metropolitana tiene solo nivel secundario de educación, señala el informe de INEI.

¿QUE NIVEL EDUCATIVO TIENEN LOS TRABAJADORES EN LIMA METROPOLITANA?

De acuerdo al documento, en el trimestre de análisis, el empleo aumentó en un 2% en la población con educación universitaria, respecto a similar periodo en el 2018. Dicha población representa el 26,8% del total de ocupados y, en términos absolutos, representó un aumento total de 26.200 personas ocupadas.

Para Diego Macera, gerente general del IPE, el bajo porcentaje del nivel de educación superior en la población ocupada implica dos retos para el mercado laboral.

"El primero es el reto de acceso, que ya lo hemos ido cerrando en la última década, aunque quizá no de la mejor manera. El segundo reto, es el de calidad, que no necesariamente implica que tu inversión de tiempo y dinero valió la pena", sostiene.

Para Macera, no se debe estigmatizar la educación superior no universitaria ya que esta puede ser igual de productiva que la universitaria.

En cuanto a la población con educación superior no universitaria, el incrementó fue apenas de 0,7%, es decir, 5.900 personas más con respecto a similar periodo en el 2018, representando así el 17,9% del total de ocupados.

Para Macera, el bajo porcentaje de la población ocupada que cuenta con educación superior no universitaria responde a una estigmatización social que tienen las familias con este nivel educativo. "Esta nivel de educación (la superior no universitaria) puede ser tan productiva como la universitaria pero muchas veces las familias no lo leen así", indica.

En cuanto a los trabajadores ocupados con educación secundaria,

estos disminuyeron en 0,5%. Un total de 11.700 personas fueron contratadas durante el trimestre en análisis, respecto a similar periodo en el 2018. Dichos trabajadores representan casi la mitad la PEA ocupada de Lima Metropolitana (47,7%).

Para el profesor de economía del PAD, que casi el 50% de la PEA ocupada esté conformada por personas con educación secundaria implica que la mayor parte de los trabajadores en la ciudad son mano de obra no calificada.

"La población con este nivel de educación es considerada como mano de obra no calificada, muy pegada al sueldo mínimo. Esta variable se vuelve muy sensible hacia la gran masa salarial", sostiene.

Por último, los trabajadores con educación primaria, que

representan el 7,6% del total de ocupados, se redujeron en 2,3% (8.700 personas) en comparación con el mismo trimestre del 2018.