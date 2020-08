En junio del 2020 las exportaciones totales ascendieron a U$ 2 mil 649 millones y registró una disminución de 33,16% en comparación con similar mes del 2019, según información al 30 de julio de este año proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La exportación de productos tradicionales disminuyó en 35,56% y alcanzó un monto de US$ 1 mil 808 millones; además, las exportaciones de productos no tradicionales se redujeron en 27,25% con un monto de US$ 835 millones, en comparación con junio del año pasado.

Importación total se redujo en 28,48%

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que el monto total importado fue de US$ 2 mil 347 millones y reportó una disminución de 28,48%, en comparación con junio de 2019.

Con información de la Sunat disponible al 26 de julio del presente año, la importación de materias primas y productos intermedios se ubicó en US$ 1 mil 008 millones y decreció en 34,07%, en comparación con junio de 2019.

#INEIinforma📢En el mes de julio de 2020, el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional aumentó en 0,61%, con una variación acumulada de 1,64% y la anualizada de 2,15%.



✅ver nota de prensa👉 https://t.co/Pvs5OUWU79

✅ver informe técnico👉 https://t.co/lXb6JlCoPu — INEI Perú (@INEI_oficial) August 1, 2020

Similar tendencia registró la importación de bienes de capital y materiales de construcción al contabilizar US$ 682 millones, con una variación negativa de 31,39% y la importación de bienes de consumo en US$ 656 millones, cifra menor en 13,49%.

Recaudación del ISC Interno disminuyó 51,11%

Con información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendió a S/ 192 millones, siendo menor en 51,11% en comparación con el mes de junio del 2019.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) de origen interno, en junio de 2020 fue de S/ 1 mil 795 millones, monto inferior en 40,77% al registrado en igual mes del año anterior.

Igualmente, los Tributos Aduaneros totalizaron S/ 1 mil 748 millones, cifra menor en 31,34% al compararlo con junio del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Delincuentes roban productos de minimarket