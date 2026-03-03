Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En cuanto al índice de precios que excluye alimentos y energía, por su parte, aumentó en 0,36%. Foto: GEC.
En cuanto al índice de precios que excluye alimentos y energía, por su parte, aumentó en 0,36%. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,69% en febrero de 2026, resultado significativamente por encima de lo anticipado por el consenso de analistas consultados por Bloomberg (0,23 % m/m).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.