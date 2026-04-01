Según el Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en marzo 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 2,38%, siendo la tasa mensual más alta registrada en los últimos 32 años.

En esa misma línea, la variación acumulada a marzo fue de 3,19%, mientras la variación anual (abril 2025-marzo 2026) alcanzó 3,80%.

Este resultado se sustenta en los mayores precios registrados, principalmente, en las divisiones de consumo Transporte (9,06%); Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (3,24%); Educación (2,93%); Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (0,89%); Restaurantes y Hoteles (0,84%); Muebles, Artículos para el Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar y Recreación y Cultura (0,24% en ambos casos); Prendas de Vestir y Calzado (0,21%); Bienes y Servicios Diversos (0,17%); y Salud (0,11%).

Por el contrario, las divisiones que mostraron una baja en sus precios durante el tercer mes del año fueron Comunicaciones (-1,85%) y Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes(-0,08%).

“La variación mensual responde principalmente al incremento en Transporte, debido a los mayores precios registrados en el gas licuado de petróleo vehicular, petróleo y el gasohol, lo que provocó el aumento en el precio de los pasajes en ómnibus, microbús y taxi”, explicó el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán.

Cabe precisar que el alza de precios reportado en Transporte se debió al aumento de precios en combustibles para vehículos (GLP vehicular, petróleo diésel, Gasohol y GNV, por escasez del producto y mayor precio internacional), que influyeron en el alza de pasaje urbano en ómnibus y microbús, mototaxi, combi, taxi y colectivo.

De igual forma, el incremento en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas se debió al mayor precio en hortalizas (vainita americana, arveja verde, lechuga, tomate), tubérculos (papa amarilla, color, blanca), frutas (arándanos, fresa, piña, mango, limón), pescados (caballa, jurel, perico) y carne de ave (gallina, pollo eviscerado y sus cortes), atenuado por menores precios en harina de trigo y pan; Educación, por mayores precios en las pensiones y matrícula debido al inicio del año escolar, universitario y educación técnico productivo; y Restaurantes y hoteles por alza de precios en comida en restaurantes (menú en restaurantes, caldo de gallina, sanguches, pollo a la brasa). De otro lado, Comunicaciones mostró disminución por la reducción de las tarifas en el servicio de telefonía móvil por una mayor competencia.

Alza en pasajes en ómnibus y microbús, gasohol y pasaje en taxi

El informe también detalló que en marzo de 2026, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se vio influenciado por el alza de precios en transporte como pasaje en ómnibus y microbús y pasaje en taxi, así como el gasohol.

Asimismo, la papa blanca y pensión universitaria no estatal, que en conjunto aportaron con 0,936 puntos porcentuales al resultado del mes. De otro lado, disminuyeron los precios del consumo telefónico móvil, pasaje en ómnibus interprovincial, electricidad residencial y frutas como maracuyá y mandarina.

Productos con mayor incremento de precios

En el tercer mes del año, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 353 productos subieron de precio, 78 productos bajaron de precio y los otros 155 productos mantuvieron sus precios.

Los que registraron mayor alza fueron: gas licuado de petróleo vehicular (75,55%), Arándanos (52,06%), petróleo diésel (33,02%), gasohol (32,53%), fresa (32,30%), vainita americana (29,20%), papa blanca (25,00%) y arveja verde (22,43%). Asimismo, el gas doméstico envasado aumentó en 12,5% debido al menor abastecimiento local.

Mientras que, bajaron los precios del consumo de gas natural (-1,89%), pasaje aéreo nacional (-2,65%), ají amarillo escabeche (-2,66%), granadilla (-4,27%), consumo telefónico móvil (-4,80%), pasaje en ómnibus interprovincial (-5,59%), flores y plantas naturales (-6,31%) y maracuyá (-8,27%).

Precios al consumidor sin alimentos y energía aumentaron 2,07%

La variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en marzo de 2026 creció 2,07%.

Precios al consumidor a nivel nacional se incrementaron en 2,13%

En marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional creció en 2,13%, en comparación con febrero de 2026 y en los últimos doce meses (abril 2025-marzo 2026) llegó a 3,38%.

Este comportamiento se sustenta en el alza observada en las divisiones de consumo de Transporte (7,86%); Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (2,96%); Educación (2,89%); Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (1,21%); Restaurantes y Hoteles (0,67%); Muebles, Artículos para el Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar (0,29%); Bienes y Servicios Diversos (0,22%); Salud (0,14%); Prendas de Vestir y Calzado (0,13%); Recreación y Cultura (0,11%) y Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (0,05%). Por el contrario, disminuyó el precio de la división Comunicaciones (-1,79%).

Variación de los precios por ciudades

En el mes de análisis, en las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor registraron aumento de precios. Entre las ciudades con mayores resultados positivos tenemos: Huánuco (2,65%), Chimbote (2,51%), Puerto Maldonado (2,42%), Lima Metropolitana (2,38%), Moquegua (2,19%), Chiclayo (2,05%), Huancayo y Arequipa (1,94% cada una), Piura (1,80%), Ica (1,79%), Huaraz (1,74%), Pucallpa (1,68%), Tacna (1,62%), Trujillo (1,59%) y Cerro de Pasco (1,52%).

Precios al por mayor a nivel nacional registraron un crecimiento de 3,11%

En marzo de 2026, el Índice de Precios al Por Mayor registró un aumento de 3,11% con relación a febrero de 2026. Este resultado se sustenta en el alza de precios de los productos nacionales, principalmente de manufactura (petróleo diésel, gasohol, petróleo industrial, gas licuado de petróleo, ladrillo pandereta, tubos de PVC, varillas de construcción, manteca vegetal, galletas dulces, carne de pollo, azúcar rubia y conservas de pescado en filete); agrícolas (arveja verde, papa, cebolla, camote, mango, tomate, zanahoria, naranja, plátano y limón); pecuarios (huevos, pollo en pie, gallina en pie, ganado ovino, porcino y vacuno); y pesqueros (perico, cachema, cabrilla, jurel, boquichico y trucha).

Precios de maquinaria y equipamiento aumentaron en 1,54%

De acuerdo con el INEI, en el el tercer mes de 2026, el Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo creció en 1,54% respecto al mes anterior.

A este resultado contribuyeron la maquinaria para transporte (tractor de carretera para semirremolque, camionetas pick up y vehículos para el transporte de mercancías); maquinaria industrial (ordenadores de escritorio, palas cargadoras y excavadoras); maquinaria agrícola (lampas y tractores); y otra maquinaria (aparatos electromédicos y contadores de electricidad diversos).

Asimismo, los bienes de capital nacional también aumentaron; entre ellos, maquinaria para transporte (carrocerías y muelles para vehículo automotriz); maquinaria industrial (tanques metálicos y transformadores eléctricos); y otra maquinaria (camillas-sillones de tratamiento médico y camas clínicas), mientras que la maquinaria agrícola se mantuvo estable.

Precios de materiales de construcción mostraron alza de 0,88%

El Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana, en marzo de 2026, se incrementó en 0,88% en comparación con febrero de 2026, debido a la tendencia alcista en la mayoría de grupos que conforman la canasta de materiales de construcción.

Destacaron los ladrillos (king kong, pandereta, para techo y pastelero), influenciados por el mayor costo del transporte y de insumos en la producción; así como los agregados (arena, hormigón y piedra) y metálicos (tubos de acero LAC, alambre negro, varillas de construcción, planchas zincadas onduladas y clavos).

Similar comportamiento se observó en los vidrios (templados y primarios); maderas (capirona, cachimbo y roble); mayólicas y mosaicos (revestimientos para pared y piso); estructuras de concreto (planchas planas de fibra y concreto premezclado); aglomerantes (yeso y cemento portland tipo I); y tubos y accesorios de plástico (accesorios de PVC para electricidad, tanques para agua y tubos para electricidad). De otro lado, el grupo de suministros eléctricos redujo sus precios, principalmente en cables para energía.