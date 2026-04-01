Resumen

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Este resultado se sustenta en los mayores precios registrados en divisiones de consumo como Transporte, Educación, Gas y otros combustibles entre otros. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Este resultado se sustenta en los mayores precios registrados en divisiones de consumo como Transporte, Educación, Gas y otros combustibles entre otros. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

Según el Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en marzo 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 2,38%, siendo la tasa mensual más alta registrada en los últimos 32 años.

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