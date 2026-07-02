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Resumen

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El incremento de los precios de pescados, frutas y huevos llevó la inflación anual de Lima Metropolitana a 4,01%.
El incremento de los precios de pescados, frutas y huevos llevó la inflación anual de Lima Metropolitana a 4,01%.
Por Fiorella Gil Mena

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,23% en junio, por encima de lo esperado por el mercado, impulsado principalmente por el encarecimiento de alimentos como pescados, frutas y huevos. Con ello, la inflación anual alcanzó el 4,01%, superando nuevamente el umbral del 4% y manteniéndose fuera del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de entre 1% y 3%.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.