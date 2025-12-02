La inflación general se incrementó en 0.1% mensual en noviembre, por debajo del incremento de 0.2% esperado por el consenso de analistas encuestados por Bloomberg y Scotiabank. En consecuencia, la inflación anual se mantuvo estable en 1.4% por tercer mes consecutivo.

A nivel desagregado, las principales contribuciones provinieron de tres categorías:

Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,41%), principalmente por una recuperación en el precio de las carnes como pollo y pescado. Restaurantes y hoteles (+0.19%). Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,37%) por menores tarifas en electricidad y gas. Comunicaciones (-0,75%), relacionado con una reducción en las tarifas de servicios telefónicos.

Por otro lado, la inflación subyacente, componente tendencial que excluye alimentos y energía, de acuerdo con el reporte de Scotiabank, aumentó ligeramente un 0,06% en noviembre, inferior al promedio histórico de los últimos 20 años (+0,14%) pero similar a la cifra registrada en el mismo mes de 2024 (+0,06%). En términos anuales, se mantuvo sin cambios en 1.8% anual, por cuarto mes consecutivo.

La inflación anual a nivel nacional se redujo de 1,3% en octubre a 1,2% en noviembre. De las 26 ciudades donde se calcula la inflación, en 11 se situó dentro del rango meta (13 ciudades en septiembre) y en 15 se ubicó por debajo del rango meta (13 en octubre), de las cuales cinco continúan en terreno negativo.

Perspectivas

Scotiabank prevé que la inflación general mensual de diciembre sería positiva y mayor a la del mismo mes de 2024 (0,11%), la cual fue la menor tasa registrada para un mes de diciembre en 19 años, lo que llama la atención por su estacionalidad. Por lo tanto, habría un incremento en la inflación anual para el cierre del año, pero es probable que se mantenga por debajo del 1,7%.

De otro lado, de acuerdo con la última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (del 10 de noviembre del 2025) la expectativa de inflación para 2025 continuó reduciéndose hasta el rango de entre 1,9% y 2,0%. “Las presiones inflacionarias continúan débiles, en un contexto de fortaleza del sol y bajos niveles en los precios de importación. En tal sentido, reforzamos la idea de que la inflación permanecerá por debajo del punto medio del rango meta (2,0%) durante la primera mitad del 2026.”, indica el reporte.

Por el lado de tasa de referencia, Scotiabank continúa esperando un recorte adicional de 25 pbs hasta alcanzar la tasa terminal en 4.00%. Además, estiman que hay una mayor probabilidad de que este recorte se dé durante los primeros meses de 2026.

Actualmente, la posición del BCRP se encuentra en zona neutral, dado que la tasa real se ubica en 2,06% (cercano al 2,0% considerado como neutral). “Creemos que un recorte adicional no afectaría esta posición neutral”, añaden.

Con respecto a la tasa de referencia de la FED, el mercado espera, con un 85% de probabilidad, que se realice un recorte de 25 pbs en la última reunión del año pactada para el 10 de diciembre. Similar a la expectativa de Scotiabank Global Economics, que también esperan una reducción de 25 pbs en la reunión de diciembre y en cada una de las siguientes tres reuniones, antes de alcanzar su tasa terminal en 3.00%.