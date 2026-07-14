El precio del dólar para este martes 14 de junio es de S/3,3950, en línea con un retroceso del índice dólar (DXY) de (-0.70%), luego de que la inflación interanual de junio en Estados Unidos se ubicará en 3,5%, por debajo de la expectativa del mercado (3,9%). El resultado fortalece las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de referencia en la reunión de julio.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, las principales divisas, tanto desarrolladas como regionales, iniciaron la jornada con avances frente al dólar, en un contexto de debilitamiento del DXY.

Agregó que los precios internacionales del petróleo continúan al alza tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el restablecimiento del bloqueo al transporte marítimo iraní a través del estrecho de Ormuz, reavivando las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por la oferta global de crudo.

El especialista indicó que los metales industriales y preciosos registran una recuperación, con ganancias cercanas al 2% en promedio, luego de haber alcanzado durante las primeras horas de la sesión su nivel más bajo desde el 1 de julio.

En el ámbito local, Huayta señaló que entre hoy y mañana culmina el pago de gratificaciones por parte del sector empresarial, un factor que ha favorecido parcialmente la oferta de dólares en el mercado local.

Añadió que mañana se inicia el cronograma de pago de impuestos correspondientes a junio, lo que podría seguir impulsando la demanda por soles y brindar margen para que el tipo de cambio continúe testeando niveles inferiores. No obstante, indicó que el mercado permanece atento a eventuales intervenciones del BCRP durante la sesión, las cuales podrían moderar la presión bajista sobre el dólar.