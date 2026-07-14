Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este martes 14 de junio es de S/3,3950, en línea con un retroceso del índice dólar (DXY) de (-0.70%), luego de que la inflación interanual de junio en Estados Unidos se ubicará en 3,5%, por debajo de la expectativa del mercado (3,9%). El resultado fortalece las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de referencia en la reunión de julio.

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