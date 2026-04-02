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Resumen

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Analistas advierten riesgos en los próximos meses. Foto: GEC.
Analistas advierten riesgos en los próximos meses. Foto: GEC.
Por Fiorella Gil Mena

El repunte inflacionario de marzo no tomó por sorpresa del todo al mercado. Tanto el Banco Central de Reserva (BCR) como diversos analistas ya anticipaban presiones al alza por la crisis del gas de Camisea y el contexto internacional marcado por el encarecimiento del petróleo. Sin embargo, la magnitud del dato terminó superando ampliamente las expectativas y encendió nuevas alertas sobre el rumbo de los precios en el corto plazo.

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