El repunte inflacionario de marzo no tomó por sorpresa del todo al mercado. Tanto el Banco Central de Reserva (BCR) como diversos analistas ya anticipaban presiones al alza por la crisis del gas de Camisea y el contexto internacional marcado por el encarecimiento del petróleo. Sin embargo, la magnitud del dato terminó superando ampliamente las expectativas y encendió nuevas alertas sobre el rumbo de los precios en el corto plazo.

La inflación en Lima Metropolitana registró en marzo de 2026 un incremento mensual de 2,38%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), convirtiéndose en la tasa más alta en más de 30 años. En términos anuales, el indicador alcanzó el 3,80%, superando el techo del rango meta del BCR (entre 1% y 3%).

A nivel nacional, la inflación mensual fue de 2,13%, mientras que la variación anual llegó a 3,38%. El principal motor del alza fue el rubro Transporte, que se disparó 9,06% en Lima, explicado por el fuerte incremento en los precios de combustibles como el GLP vehicular, el diésel y el gasohol, en medio de los problemas de abastecimiento local y el encarecimiento internacional del petróleo.

El repunte inflacionario de marzo no tomó por sorpresa del todo al mercado.

También presionaron los precios de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (+3,24%), impulsados por el encarecimiento de productos básicos como la papa, frutas, hortalizas y carnes, en un contexto de factores climáticos adversos —como lluvias y heladas— que afectaron la producción y el abastecimiento. A ello se sumó el aumento en los costos de transporte, que encareció la distribución de estos alimentos hacia los mercados.

En paralelo, el rubro Educación (+2,93%) registró un incremento estacional asociado al inicio del año escolar y universitario, con alzas en matrículas y pensiones tanto en colegios como en instituciones de educación superior.

Un shock atípico, pero con factores identificados

Para los especialistas, el dato de marzo es claramente extraordinario. “Sí es un dato claramente atípico, el 2,38% mensual de marzo en Lima Metropolitana fue la variación más alta en más de 30 años”, explicó Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE. Añadió que “cuatro rubros explicaron el 98% del resultado del mes: transporte, alimentos, educación y restaurantes”.

En la misma línea, Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, señaló que “es una inflación altísima para los registros de Lima Metropolitana”, y subrayó que estos niveles están “completamente fuera de lo habitual”.

Para los especialistas, el dato de marzo es claramente extraordinario. (Foto: El Comercio)

El resultado responde a una combinación de choques de oferta. Por un lado, la ruptura del ducto de gas de Camisea generó escasez de combustibles más baratos, obligando a migrar hacia opciones más costosas. Por otro lado, el contexto internacional —marcado por tensiones en Medio Oriente— elevó los precios del petróleo por encima de los US$100 el barril. Y a ello se sumaron factores climáticos que ya venían presionando el precio de los alimentos.

Inflación fuera del rango meta: ¿riesgo persistente?

El salto de la inflación anual a 3,80% implica que el indicador volvió a ubicarse fuera del rango meta del BCR, algo que no ocurría desde septiembre de 2023. Sin embargo, los analistas coinciden en que este desvío no necesariamente será permanente.

“La inflación podría ubicarse transitoriamente en el tramo superior del rango meta en los siguientes meses”, explicó Fuentes, quien agregó que el pico debería corregirse una vez que se normalice el suministro de gas y se disipen los choques externos.

Desde Macroconsult, Jiménez también apunta a un escenario temporal. “Esto me parece que es muy puntual. Pensaría que la inflación de abril todavía va a salir un tanto alta, pero después ya podemos comenzar a ver números más bajos”, comentó.

En la misma línea, un informe elaborado por Hugo Vega y Marco Ortiz, economistas de BBVA Research en Perú, sostiene que el episodio responde a “choques de oferta transitorios” y que la inflación se mantendría por encima del rango meta solo por algunos meses antes de moderarse.

El salto de la inflación anual a 3,80% implica que el indicador volvió a ubicarse fuera del rango meta del BCR, algo que no ocurría desde septiembre de 2023. Sin embargo, los analistas coinciden en que este desvío no necesariamente será permanente.

El impacto en los hogares y lo que viene

El golpe inflacionario no es homogéneo. Los hogares de menores ingresos son los más afectados, especialmente por el alza en transporte y alimentos. “Estas personas dependen más intensamente del transporte público y del gasto en alimentos”, indicó Fuentes.

Jiménez añade que los transportistas —especialmente taxistas— han recibido “choques muy importantes” por el incremento simultáneo de combustibles.

Hacia adelante, los riesgos siguen vinculados al frente externo. La evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo será clave, y ya superada la interrupción del suministro de gas en el país.

“Otro punto a resaltar es que ya veníamos con cierta inflación alta producto del Fenómeno de El Niño. La otra parte la explica el tema del gas y petróleo”, indicó Jiménez.

Silvana Caro, estratega de inversiones del área de Asset Management de Inteligo, destacó que el impacto estuvo concentrado en el transporte —que subió alrededor de 9% mensual— debido a la migración hacia combustibles más caros tras la interrupción del suministro de gas. No obstante, advirtió que, si bien se espera una moderación en los próximos meses, “persisten riesgos asociados a la evolución del conflicto en Medio Oriente”, lo que podría retrasar la normalización de los precios.

¿Qué hará el BCR?

Pese al fuerte dato, especialistas coinciden en que no se esperan movimientos bruscos en la política monetaria. “El BCR suele actuar con cautela frente a un shock temporal”, explicó Fuentes. En ese sentido, recordó que el ciclo de recorte de tasas podría pausarse, pero no se anticipan alzas.

Pese al fuerte dato, especialistas coinciden en que no se esperan movimientos bruscos en la política monetaria.

Jiménez coincide con ello. “o debería hacer mucho el Banco Central. Se van a demorar un poco más en bajar la tasa, pero no veo de ninguna manera al BCR subiéndola”, dijo.

Ambos indicaron que el monitoreo será clave, especialmente si las presiones externas persisten más de lo previsto.