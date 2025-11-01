El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana registró en octubre una disminución de 0,10%, según reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De ese modo ,la inflación acumulada en los primeros diez meses del año fue de 1,15%, mientras que la variación anual (noviembre 2024 – octubre 2025) llegó a 1,35%.

De acuerdo al informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se muestra que el resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, por los menores precios registrados en las divisiones de consumo Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,42%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,27%).

Además de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,10%) y Comunicaciones (-1,06%).

Por el contrario, mostraron incrementos las divisiones de Transporte (0,21%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Muebles y artículos para el hogar (0,13%), Salud (0,11%), Restaurantes y hoteles (0,10%), entre otros.

¿Por qué disminuyeron los precios en alimentos?

La disminución de precios observada en Alimentos y bebidas no alcohólicas responde, de acuerdo a INEI, a los menores precios de pescados y mariscos (-5,2%) como bonito (-20,2%), choros (-13,1%), merluza (-6,0%) y trucha (-4,1%). Mientras que, subieron los precios de jurel (12,7%) y perico (8,9%).

También, se redujeron los precios de leche, queso y huevos (-2,2%) destacando huevos de gallina (-8,7%); otros productos alimenticios (-1,4%) como albahaca (-15,1%), culantro (-10,2%) y ají rocoto molido (-9,3%).

También, bajaron los precios de hortalizas, legumbres frescas incluye papas y otros tubérculos (-1,0%) tales como, lechuga (-14,9%), vainita americana (-13,5%), pepinillo (-10,5%), arveja verde (-8,4%), zanahoria (-7,6%), cebolla de cabeza (-5,9%), ajo entero (-4,5%) y papa blanca (-1,7%); asimismo, azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (-0,7%) como azúcar rubia (-2,0%).

Alimentos que sí subieron

Se observaron en las frutas (1,1%) como maracuyá (57,6%), palta fuerte (16,0%), mandarina (10,1%), papaya (3,6%), uva negra (2,5%) y blanca (2,1%); no obstante, bajaron los precios de mango (-24,5%), arándanos (-7,2%), manzana Corriente (-5,5%) e israel (-4,5%); limón (-2,5%) y fresa (-1,9%). Asimismo, se elevaron los precios de la carne (0,6%) como pollo eviscerado (1,7%), menudencia de pollo (1,6%) y carne para guiso de vacuno (0,4%); pan y cereales (0,2%) como trigo morón (2,4%), quinua entera (1,0%), pan francés (0,6%) y galletas saladas (0,4%); y aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres (0,2%) como las bebidas gaseosas (0,4%).

Tarifas eléctricas y de gas se redujeron

La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles bajó por la reducción de la tarifa eléctrica residencial (-0,9%), vigente desde el 4 de octubre, y del precio del gas propano doméstico (-0,6%).

En Restaurantes y hoteles los precios aumentaron por mayores tarifas en bebidas (0,2%), como refrescos naturales (0,9%) y gaseosas (0,3%), así como por incrementos marginales en el servicio de comida. Mientras que en Transporte los pasajes aéreos subieron 1,0%, con un aumento de 5,9% en rutas nacionales. También se elevaron los pasajes en combi (1,5%) y ómnibus (0,8%). En contraste, los combustibles bajaron 1,3%, con caídas en GLP vehicular (-2,2%) y gasohol (-1,4%).

Productos que bajaron de precio en mayor proporción

En octubre de 2025, de los 586 productos de la canasta familiar, 276 subieron de precio, 121 bajaron y 189 no mostraron variación. Los productos que reportaron disminución de precio en mayor proporción fueron mango (-24,52%), bonito (-20,23%), albahaca (-15,09%), lechuga (-14,91%), vainita americana (-13,49%), choros (-13,12%), poro (-10,47%) y pepinillo (-10,45%).

Por su parte, los productos que registraron precios al alza en mayor proporción fueron: maracuyá (57,58%), tomate (25,60%), palta fuerte (15,98%), ají amarillo escabeche (13,78%), jurel (12,66%), mandarina (10,10%), perico (8,93%) y choclo (6,63%).

¿Y a nivel nacional?

En el décimo mes del año, los precios al consumidor a nivel nacional bajaron 0,07% en comparación con el mes anterior, con una variación acumulada de 1,08% y la de los últimos 12 meses (noviembre 2024 – octubre 2025) de 1,29%.

Este resultado responde, principalmente, al comportamiento observado en las divisiones de consumo de: Comunicaciones (-1,08%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,32%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas (-0,22%). Mientras que, subieron los precios de Educación (0,03%), Prendas de vestir y calzado (0,05%), Recreación y cultura (0,08%), Salud (0,09%), Restaurantes y hoteles (0,13%), Muebles, artículos para el hogar (0,13%), Transporte (0,16%) y Bienes y servicios diversos (0,20%). En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco mantuvieron sus precios.

Variación de los precios por ciudades

En octubre de 2025, de las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor, 18 reportaron precios a la baja, de las cuales destacan Tumbes (-0,48%), Huancavelica (-0,47%), Chachapoyas (-0,44%), Huánuco (-0,40) y Cerro de Pasco (-0,38%). Por el contrario, ocho ciudades presentaron resultados positivos, entre ellas, Iquitos (0,43%), Puerto Maldonado (0,27%), Tarapoto (0,21%) y Piura (0,15%).