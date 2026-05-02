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Resumen

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Por Maritza Saenz

En abril, la inflación en Lima Metropolitana aumentó 0,52% respecto del mes anterior, con lo que acumuló una variación de 3,72% en lo que va del año y un crecimiento interanual de 4,01%, según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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