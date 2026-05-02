En abril, la inflación en Lima Metropolitana aumentó 0,52% respecto del mes anterior, con lo que acumuló una variación de 3,72% en lo que va del año y un crecimiento interanual de 4,01%, según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con el reporte, el sector que registró la mayor alza fue el de transportes, con un incremento de 3,35%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los boletos aéreos (4,4%), así como de los viajes por carretera, entre ellos los pasajes en combi (9,5%), ómnibus y microbús (8%). Asimismo, el combustible se mantuvo 2,9% más caro debido al aumento del precio del petróleo y del gasohol, aunque el gas licuado de petróleo redujo su valor tras superarse la crisis en Camisea.

Otras divisiones que mostraron incrementos fueron restaurantes y hoteles (0,57%), bienes y servicios diversos (0,24%), y muebles y artículos para el hogar (0,22%). En contraste, se observó una reducción de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,26%), favorecidos por el abaratamiento de carnes como el pollo eviscerado (-8,2%) y otros cortes avícolas. La leche, el queso y los huevos también registraron descensos.

¿Qué disparó la inflación en abril?

Según especialistas consultados por El Comercio, este escenario responde principalmente a factores externos. En particular, el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos ha generado un fuerte choque en la oferta de petróleo, cuyo impacto se ha trasladado a los costos del transporte.

De acuerdo con Jorge Gonzales Izquierdo, docente de la Universidad del Pacífico, el sector transporte acumula un incremento de 15% en los últimos doce meses.

“Ante la guerra, el alza era previsible y está afectando a todos los países. Ahora la tasa interanual en Lima Metropolitana superó el 4%, lo que significa que estamos muy por encima de lo que el Banco Central de Reserva del Perú considera una inflación normal para el Perú”, señaló.

Por su parte, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía, sostuvo que la cifra superó las expectativas del mercado.

“Se esperaba, como máximo, una inflación interanual de entre 3% y 3,5%, pero el aumento resultó mayor de lo previsto. Tras marzo y luego de superarse la crisis del GLP, el impacto de los choques internacionales comienza a reflejarse con mayor claridad”, afirmó.

Podríamos cerrar el 2026 por encima del rango meta

En tanto, Eduardo Jimenez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, estimó que, una vez concluido el conflicto, la inflación vinculada al transporte —que persiste desde hace dos meses consecutivos— podría moderarse y cerrar el año cerca del 3%, aunque también existe la posibilidad de que la tasa sea mayor.

“Existe una alta probabilidad de que las expectativas del BCR para el cierre del año no se cumplan”, advirtió.

La preocupación por finalizar diciembre con una inflación por encima del rango meta persiste, debido a que la escalada del conflicto geopolítico, incluso si concluye, no tendría un efecto inmediato sobre la reducción del precio del petróleo.

“Esto implica que la inflación mensual en el Perú continuará elevada durante algunos meses, lo que afectará la proyección anual del BCR”, añadió Gonzales Izquierdo.

Si la situación continúa, refiere Herrera, las posibilidades de ajustar al alza la tasa de referencia se elevan. Aunque, de acuerdo a Jimenez, el BCR podría tomar una decisión más cauta al respecto, tomando en cuenta que ha estado manteniendo un ciclo de recortes.