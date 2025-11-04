La inflación general se redujo en 0,1% mensual en octubre, en contraste del incremento esperado por el consenso de analistas encuestados por Bloomberg (+0,08%), aunque más cerca del -0,02% esperado por Scotiabank.

De acuerdo con el reporte de la entidad bancaria, la cifra mensual difiere del promedio histórico de los últimos 20 años (+0,12%) pero es similar de la registrada en el mismo mes de 2024 (-0,09%). En consecuencia, la inflación anual se mantuvo estable en 1,4%.

A nivel desagregado, las principales contribuciones a la baja provinieron de tres categorías: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,42%), principalmente por una caída significativa en el precio de huevos de gallina (-8,7%) y la continua corrección en los precios del pescado (-20,2%); Electricidad (-0,9%), reflejando menores tarifas en un contexto de fortaleza del sol y Comunicaciones (-1,1%), relacionado con una reducción en las tarifas de servicios telefónicos.

Por su parte, la inflación subyacente, el componente tendencial que excluye alimentos y energía, aumentó ligeramente un 0,04% mensual en octubre, inferior al promedio histórico de los últimos 20 años (+0,15%) y de la cifra registrada en el mismo mes de 2024 (+0,08%). En términos anuales, se mantuvo sin cambios en 1,8% anual, acumulando ocho meses por debajo del punto medio del rango meta.

La inflación anual a nivel nacional también se mantuvo sin cambios en 1,3% en octubre. De las 26 ciudades donde se calcula la inflación, en 13 se situó dentro del rango meta (12 ciudades en septiembre) y en 13 se ubicó por debajo del rango meta (14 en septiembre), de los cuales cinco se ubican en terreno negativo.

Perspectivas

Scotiabank proyecta preliminarmente que la inflación general mensual de noviembre sería positiva y el rebote vendría por el lado de alimentos. “Ya no se contará con el efecto base visto en los últimos dos meses, por lo que la inflación anual no se alejaría significativamente del 1,4% actual. Las presiones inflacionarias son débiles, en un contexto de fortaleza del tipo de cambio y menores nivele en los precios de importación”, indicaron en su reporte.

Además, reforzaron la idea de que la inflación permanecerá por debajo del punto medio del rango meta y reducimos nuestra estimación de 1,9% a 1,7% para fin de año. En ese sentido, esperan que, para el cierre del 2025, la tasa de referencia se mantenga sin cambios respecto de los niveles actuales (4,25%).

La fortaleza de la demanda interna, que creció por encima de 6,0% durante el primer semestre del 2025 y las perspectivas económicas optimistas a pesar del periodo electoral que viene, a 12 meses continúan con una tendencia positiva y las de 3 meses han alcanzado su nivel máximo en seis años y medio-, contribuyen a la percepción de que el BCRP no tenga preocupaciones y mantenga su tasa de interés de referencia estable en 4.25% por un tiempo más.

Con respecto a la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed), indicaron que el mercado espera, con un 70% de probabilidad, que se realice un recorte de 25 pbs en la última reunión del año (el 10 de diciembre). De otro lado, Scotiabank Global Economics, espera una reducción de 25 pbs en cada una de las siguientes cuatro reuniones, antes de alcanzar su tasa terminal.