De acuerdo con el reporte semanal de Scotiabank del 1 al 5 de septiembre, la inflación general se redujo en 0,29% mensual en agosto del 2025, en contraste al incremento esperado por el consenso de analistas encuestados por Bloomberg (+0,17%) y el 0,0% esperado por la entidad bancaria.

La cifra mensual difiere del promedio histórico de los últimos 20 años (+0,29%) y a la registrada en el mismo mes de 2024 (+0,28%). En consecuencia, la inflación anual cayó hasta 1,1% -su nivel más bajo en siete años, desde agosto de 2018, luego de permanecer en 1,7% durante cuatro meses consecutivos. A nivel desagregado, las contribuciones negativas durante el mes provinieron de tres categorías:

Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,05%) principalmente por una corrección importante en el precio del pescado (-12,6%). El bonito y el jurel registraron una incidencia de -0,14% en el mes, es decir, explicaron el 50% de la caída de la inflación de agosto.

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,94%) ante menores tarifas en el consumo de electricidad (-3,5%) y de gas (-1,7%).

Transporte (-0,15%) por menores precios de combustibles y de los vehículos a motor.

Respecto a la inflación subyacente, el componente tendencial que excluye alimentos y energía, aumentó ligeramente un 0,08% intermensual en agosto, inferior al promedio histórico de los últimos 20 años (+0,15%), pero mayor a la cifra registrada en el mismo mes de 2024 (+0,01%). En términos anuales, se incrementó de 1,7% en julio a 1,8% en agosto, acumulando seis meses por debajo del punto medio del rango meta.

El informe también señaló que la inflación anual a nivel nacional se redujo de 1,7% en julio a 1,2% en agosto. De las 26 ciudades donde se calcula la inflación, en 15 se situó dentro del rango meta (20 en julio) y en 11 se ubicó por debajo del rango meta (6 en julio), de los cuales, Huaraz registra su primer mes en terreno negativo.

Perspectivas

Scotiabank proyecta preliminarmente que la inflación general mensual de septiembre sería positiva y se situará en torno al +0,1%. Explicaron que en septiembre se contará con un efecto base, dado que la cifra en 2024 fue de -0,24%, la cual contrasta con el promedio de 0,2% para los últimos 20 años. “Con ello, es probable que la inflación a 12 meses se incremente de 1.1% en agosto a 1.5% en septiembre”, apuntaron.

Los bajos niveles de tipo de cambio, los menores precios internacionales de petróleo y de productos agrícolas como maíz, trigo y soya han contribuido a menores niveles de inflación local. Para finales de año, prevén una inflación anual de 1,9%.

En cuanto a la tasa de referencia, estiman que sería de 4,25%, por lo que el próximo recorte se daría durante los siguientes meses en este año. Los recientes datos de inflación podrían provocar una reducción en las expectativas de inflación a publicarse el próximo mes en la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP, por lo que se generaría un mayor espacio para recortar la tasa de política monetaria.

“El mercado está asignando una mayor probabilidad (90%) de que el siguiente recorte de tasas en EE.UU. se de en septiembre, lo que también daría espacio a que el BCRP se anime a mover su tasa de política monetaria en el corto plazo”, finalizaron.