De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0,69% frente al mes anterior (enero). En tanto, la variación anual (marzo 2025-febrero 2026) alcanzó el 2,21%, con lo que se ubica dentro del rango meta (del 1% a 3%) del Banco Central de Reserva (BCRP).

¿Por qué? En el Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se explica que el resultado de febrero se debe a los mayores precios registrados, principalmente, en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,01%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,00%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,45%), Recreación y cultura (0,32%), Transporte (0,31%) y Restaurantes y hoteles (0,29%).

Asimismo, se detalla que se elevaron los precios de Bienes y Servicios Diversos y de Educación (0,20% en ambos casos); así como de Prendas de vestir y calzado (0,12%); y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes y de Salud (0,07% en ambos casos).

No obstante, por el contrario, la división que mostró una baja en sus precios fue Comunicaciones (-1,10%).

¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron?

El alza de precios reportado en Alimentos y bebidas no alcohólicas se debió al aumento en hortalizas y legumbres: arveja verde (106,1%), lechuga (15,7%), camote amarillo (13,0%), haba verde (5,8%), papa color (5,1%), yuca (4,0%), cebolla de cabeza (2,8%), vainita americana (2,0%) y papa blanca (1,7%); huevos de gallina (18,0%); carne: pollo eviscerado (8,5%) y sus cortes: alas (6,4%), pierna (5,6%), pechuga (5,0%), milanesa (4,4%), gallina eviscerada (2,8%) y menudencia de pollo (1,9%); y pescados y mariscos: perico (27,9%), caballa (14,3%), corvina (8,1%), lisa (3,6%), jurel (3,0%) y bonito (2,5%).

Mientras que bajaron los precios en frutas: maracuyá (-17,1%), uva blanca (-11,9%), palta fuerte (-9,6%), mandarina (-4,9%), sandia (-2,9%); y azúcar rubia (-1,2%).

La división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles bajó el precio del consumo de electricidad residencial: tarifa a partir del 4 de febrero (-2,8%), pero mostraron un aumento el consumo de agua potable residencial: alza al 1ro de febrero (10,3%) y arbitrios municipales (1,0%).

En Restaurantes y hoteles subieron los precios de platos criollos y regionales (0,7%), platos chifa (0,6%), sánguches (0,5%), menú en restaurantes y platos marinos (0,4% en ambos casos), pollo a la brasa (0,3%) y ceviche (0,2%). En el Servicio de bebidas en restaurantes y locales similares, subió elprecio de refrescos naturales (0,6%), jugo de frutas licuado (0,4%), bebidas gaseosas (0,3%) y cerveza servida (0,2%).

En Transporte, se evidenció un alza en Combustibles para vehículos: gasohol (3,6%), mientras bajó el precio del gas licuado de petróleo (-1,5%). En Transporte de pasajeros por aire, hubo un alza en el pasaje aéreo nacional (5,7%) y en el internacional (0,8%). Finalmente, en los Servicios relativos a los vehículos personales se mostró una baja en el precio del peaje vehicular (-4,2%).

En tanto, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en febrero de 2026 creció 0,36%.

¿Y a nivel nacional?

Según reporta el INEI, los precios al consumidor a nivel nacional se incrementaron en 0,60% en comparación con enero de 2026 y en los últimos doce meses (marzo 2025-febrero 2026) llegó a 1,99%.

¿Las razones? Este comportamiento se sustenta en el alza observada en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,71%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,68%), Muebles, artículos para el hogar (0,32%), Recreación y cultura y Restaurantes y hoteles (0,30% cada uno), Transporte y Educación (0,27% cada uno), Bienes y servicios diversos (0,23%), Salud (0,14%), Prendas de vestir y calzado (0,08%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,05%).

Por el contrario, disminuyó de precio la división Comunicaciones (-1,21%).

Variación de los precios por ciudades

Durante el mes de febrero, las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraron aumento de precios.

Entre las ciudades con mayores resultados positivos tenemos: Puno (0,93%), Chiclayo (0,81%), Cajamarca (0,79%). De igual forma, entre las ciudades que mostraron variaciones positivas a menor magnitud tenemos: Chimbote y Huaraz (0,02% cada una) y Cerro de Pasco (0,10%).

Precios al por mayor a nivel nacional subieron 0,38%

En el mes de febrero de 2026, el Índice de Precios al Por Mayor creció 0,38% con relación a enero de 2026.

Esto se debe al alza de precios de los productos nacionales, principalmente, manufactura (gasohol, petróleo diésel, ladrillos pandereta y king kong, cables de uso general, cemento, carnes de pavo y pollo y galletas saladas); pecuarios (pollo en pie, gallina en pie,ganado ovino y cuy); y en la pesca (perico, caballa, lisa, tollo, bonito, jurel, boquichico y palometa); mientras que disminuyeron los precios de los productos agrícolas (chirimoya, ají, palta, zapallo, zanahoria, tomate, maíz choclo, plátano y arroz en cáscara).

De igual modo, aumentaron los precios de los bienes importados manufacturados, como motores eléctricos, petróleo diésel, harina y aceite crudo de soya, topadoras frontales, resinas de polietileno y teléfono móvil; mientras que los agropecuarios importados, como malta sin tostar, manzanas y trigo, registraron menores precios.

Durante el mes de análisis, el Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo creció en 0,17% respecto al mes previo y los precios de materiales de construcción se redujeron en 0,02%.