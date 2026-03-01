Resumen

Precios al consumidor.
Por Redacción EC

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0,69% frente al mes anterior (enero). En tanto, la variación anual (marzo 2025-febrero 2026) alcanzó el 2,21%, con lo que se ubica dentro del rango meta (del 1% a 3%) del Banco Central de Reserva (BCRP).

