Por Paola Villar S.

La paralización del transporte del gas natural –a raíz de la deflagración ocurrida en el ducto de Camisea– se ha convertido en un dolor de cabeza para el aparato económico a nivel nacional, presionando los precios de insumos como el GLP, petróleo y gasolina, cuya demanda ha aumentado de manera significativa. Esto, además, afecta los bolsillos de miles de familias. Y aunque la solución a este evento podría darse a fines de esta semana, se suma otro acontecimiento cuyo impacto es aún difícil de predecir: el alza internacional en el precio del petróleo, producto del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

