La inflación general culminó el 2025 en 1,5% y durante el año se mantuvo cómodamente por debajo del punto medio del rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2,0%). Así, el 2025 ha sido el año con menor inflación en ocho años, desde el 2017, cuando la inflación fue de solo 1,4%, destacó el Reporte Semanal de Scotiabank (del 12 al 16 de enero).

A lo largo del 2025, la inflación del sector Servicios, que representa el 62% de la inflación total, ha tenido una clara tendencia a la baja, pasando de 2,8% al cierre de 2024 hasta 0,9% al cierre del 2025. De acuerdo con el informe, está importante caída se debe principalmente al sector de Comunicación ante las menores tarifas en los servicios telefónicos y al sector de Alojamiento, agua, electricidad y gas relacionado con el fortalecimiento del sol que favorecieron las menores tarifas de electricidad y de alojamiento, y menores tarifas de GLP en línea con la reducción del precio internacional del petróleo.

Ambos sectores culminaron el año con una variación de precios negativa, con -1,5% anual y -2,3% anual, respectivamente. Por otro lado, la inflación local se ubicó en 1,9% al finalizar el 2025, por encima de la inflación general, lo que refleja el sólido comportamiento de la demanda interna.

La inflación importada compensó el incremento en la inflación local, acumulando -3,6% anual al cierre del 2025 y permaneciendo en terreno negativo desde mayo. Los productos que explican esta variación negativa son el petróleo que cayó 20% durante el año, y algunos soft commodities como el trigo y el maíz que lo hicieron en 8% y 4%, respectivamente.

Por su parte, la inflación subyacente, el componente tendencial que excluye alimentos y energía, se incrementó en 1,8% durante el año. Mientras, la inflación a nivel nacional aumentó 1,3%. De las 26 ciudades donde se calcula la inflación, 17 se mantuvieron por debajo del punto medio del rango meta y de ellas, cinco se encuentran en terreno negativo (Huaraz, Cerro de Pasco, Cajamarca, Huancavelica y Moyobamba).

Perspectivas

“Es probable que la inflación de enero sea negativa ante una corrección de precios luego de las alzas estacionales de diciembre y con ello, la inflación anual se mantendría en alrededor de 1,5%”, explicó Scotiabank.

Respecto al anunciado incremento en la tarifa de agua para clientes residenciales de 12% según la SUNASS, estiman que tendría un impacto de 0.2 puntos porcentuales en la inflación anual y se reflejaría en febrero.

“Mantenemos nuestra proyección de 2,2% para la inflación minorista en Lima al cierre de 2026 y durante la primera mitad del año se mantendría aún por debajo del punto medio del rango meta (2,0%)”, agregaron.

Hay una amplia dispersión respecto de las perspectivas de inflación para 2026. De acuerdo con LatinFocus, que cuenta con alrededor de 40 pronósticos, el rango de la inflación esperada se encuentra entre 1,9% y 2,7%, siendo la media 2,2%. Por el lado de la encuesta del Banco Central de Reserva (BCR), publicada el 9 de enero, el rango es mucho más acotado, encontrándose entre 2,1% y 2,2%.

Respecto a la tasa de referencia, Scotiabank espera un último recorte motivado por las débiles presiones inflacionarias y el bajo nivel del tipo de cambio. “Sin embargo, creemos que el BCRP buscaría mayor convicción en que las expectativas de inflación sigan reduciéndose, y que, mientras las expectativas económicas continúen mejorando, se mantendría cómodo en el nivel actual#, finalizaron.