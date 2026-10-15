La Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon Perú 2026), organizada por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), abrió sus puertas en el majestuoso Valle Sagrado de los Incas. Durante tres días, el evento congrega autoridades, líderes empresariales e inversionistas, nacionales e internacionales con el objetivo de promover el desarrollo de infraestructura en el país y destacar proyectos de sectores clave como Construcción, Minería, Energía, Turismo, Tecnología e Inteligencia Artificial.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo el 14 de octubre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, de la ciudadela de Vidawasi y contó con la participación del presidente del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, quien inauguró el evento.

La actividad fue encabezada por el presidente y el vicepresidente de la SNCI, Roque Benavides. y César Candela, respectivamente, y el presidente de Vidawasi, Jesús Dongo. En la ceremonia participaron también el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco, Luis Pantoja.

Durante la ceremonia, el presidente de la SNCI, Roque Benavides, destacó la importancia de la infraestructura para el desarrollo económico y social del Perú. “Nuestro país tiene enormes recursos naturales y oportunidades de inversión, sin embargo todavía tenemos importantes brechas que debemos cerrar, y para hacerlo necesitamos planificación, continuidad en las políticas públicas, seguridad jurídica, y sobre todo, capacidad para ejecutar los proyectos” indicó.

Por su parte, el vicepresidente de la SNCI, César Candela, enfatizó la necesidad de ejecutar obras para impulsar el crecimiento del país. “El Perú posee extraordinarias ventajas estratégicas. Nuestra minería necesita infraestructura moderna y sostenible; nuestro potencial energético requiere inversiones; y el turismo demanda conectividad y servicios que permitan mostrar al mundo la grandeza de nuestras regiones”.

A su turno, el presidente del Congreso destacó las oportunidades que trae la infraestructura “no se trata simplemente de toneladas de cemento, acero, o frías cifras de inversión, la infraestructura es dignidad, es devolverle mañanas enteras a una madre, es la oportunidad de prosperar en el lugar donde uno nació, sin verse forzado a migrar para buscar un futuro”, expresó.

El titular del Parlamento se pronunció también sobre los incendios que vienen ocurriendo en la región de Cusco, los cuales lamentó y calificó como una antesala del fenómeno de El Niño, haciendo un llamado para unir esfuerzos entre el Estado y el sector privado y poder dar una respuesta inmediata y eficaz ante la amenaza que representa este evento climático para la infraestructura del país.

Estuvieron presentes también la embajadora del Reino Unido, Su-Lin Garbett-Shiels; y el embajador de la República de la India, Sugandh Rajaram; así como altos funcionarios de gobierno, y delegaciones internacionales, destacados empresarios y especialistas de sectores vinculados al desarrollo de infraestructura.

Durante los tres días del evento, se han programado ponencias magistrales, dirigidas por especialistas y líderes del sector público y privado, quienes abordarán temas relacionados a desarrollo de infraestructura sostenible, cierre de brechas, mecanismos de inversión, transición energética, conectividad, transporte, entre otros; asimismo se desarrollarán paneles especializados dirigidos por expertos nacionales e internacionales.

En paralelo, la feria exhibirá en su zona de stands las últimas innovaciones, tecnologías aplicadas a la infraestructura y construcción y soluciones integrales presentadas por empresas líderes de diversos rubros.