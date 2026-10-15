La ceremonia de apertura se llevó a cabo el 14 de octubre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, de la ciudadela de Vidawasi y contó con la participación del presidente del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, quien inauguró el evento. Foto: EC.
La ceremonia de apertura se llevó a cabo el 14 de octubre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, de la ciudadela de Vidawasi y contó con la participación del presidente del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, quien inauguró el evento. Foto: EC.
Por Redacción EC

La Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon Perú 2026), organizada por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), abrió sus puertas en el majestuoso Valle Sagrado de los Incas. Durante tres días, el evento congrega autoridades, líderes empresariales e inversionistas, nacionales e internacionales con el objetivo de promover el desarrollo de infraestructura en el país y destacar proyectos de sectores clave como Construcción, Minería, Energía, Turismo, Tecnología e Inteligencia Artificial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.