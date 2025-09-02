Las Reservas Internacionales Netas (RIN) aumentaron US$4.247 millones durante el segundo trimestre del 2025, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), indicó Scotiabank.

Esta evolución positiva de las cuentas externas se debió principalmente al ingreso de capitales del Sector Público registrado en la Cuenta Financiera, en especial los US$3.000 millones en Bonos Globales emitidos por el Estado Peruano en el mercado financiero internacional.

Esto fue parcialmente contrarrestado por la reducción en el superávit de la Balanza en Cuenta Corriente como resultado del aumento del déficit de ingresos primarios asociado a las mayores utilidades obtenidas por las empresas extranjeras.

La combinación de estos factores permitió que las RIN alcanzaran US$85.263 millones al cierre del segundo trimestre del 2025, monto equivalente al 27% del PBI, uno de los niveles más altos de América Latina.

Durante el tercer trimestre del 2025, Scotiabank indicó que continuaría el comportamiento positivo de las cuentas externas, tal como lo anticipa la evolución de las RIN, -un proxy de la Balanza de Pagos, que al cierre de agosto bordearon los US$88.000 millones, según información del BCR.

Esta evolución seguiría siendo liderada por los altos niveles de superávit de la Balanza Comercial, producto de los elevados precios de los minerales, de la caída de la cotización de productos importados -como petróleo, trigo y harina de soya y los mayores volúmenes de exportación de productos no tradicionales.

Por su parte, la Cuenta Financiera continuaría registrando ingreso de capitales, aunque a un menor ritmo que en el segundo trimestre del 2025. “No prevemos nuevas emisiones de bonos del sector público durante el tercer trimestre del 2025”, sostiene el reporte.

Evolución de la Cuenta Corriente en el segundo trimestre del 2025

La Balanza en Cuenta Corriente (BCC) registró un superávit de US$724 millones ,equivalente a 0,9% del PBI. Esta evolución positiva se sustentó en el superávit de la Balanza Comercial y, en menor medida, en los ingresos por remesas, parcialmente contrarrestado por el mayor déficit del Ingreso Primario. Con este resultado, el superávit acumulado de la BCC en los últimos cuatro trimestres pasó de 2,2% del PBI en el primer trimestre del 2025 a 1,9% en el segundo trimestre del 2025.

La Balanza Comercial mostró un superávit de US$5.663 millones, acumulando 20 trimestres consecutivos con saldo positivo. Las exportaciones ascendieron a US$19.328 millones (+9,6%) favorecidas por los mayores precios de exportación (+11,1%), en especial de minerales como oro y cobre, así como del cacao, parcialmente contrarrestado por caída de volúmenes exportados (-1,4%), en particular de minerales como oro, lo que se debería a las mayores acciones de control contra la minería ilegal en Pataz (La Libertad) y hierro, debido al cierre temporal de la mina de Shougang Hierro Perú por temas logísticos.

De otro lado, las importaciones alcanzaron US$13.665 millones (+9,1%) reflejando el dinamismo del consumo y la inversión privada. A nivel desagregado, destacaron los mayores volúmenes adquiridos de bienes de consumo (+18,4%), prendas de vestir, electrodomésticos, automóviles, y bienes de capital (+13,7%), en especial destinados al sector minero.

El Ingreso Primario, antes conocido como Renta de Factores, reportó un déficit de US$5.344 millones, superior a los US$4.050 millones del segundo trimestre del 2024. Esta evolución estuvo explicada por las mayores utilidades de empresas con participación extranjera, en particular de los sectores minería, -ante el alza del precio de los metales- y servicios, en especial servicios financieros como resultado de mejores ingresos y una reducción de la morosidad.

Esto fue parcialmente contrarrestado por las menores utilidades de empresas de hidrocarburos, como resultado de la menor producción y de la caída en el precio del gas natural.

La Balanza de Servicios mostró un déficit de US$1.685 millones, similar a los US$1.658 millones del segundo trimestre del 2024. El Ingreso Secundario ascendió a US$2.090 millones, superior en US$84 millones respecto a lo registrado en el segundo trimestre del 2024.

Este aumento se debió al mayor envío de remesas de peruanos en el exterior, las cuales ascendieron a US$1.341 millones (+8,3%), destacando el incremento de remesas procedentes de Estados Unidos.

Evolución de la Cuenta Financiera

Scotiabank registró en la Cuenta Financiera un ingreso de capitales de US$4.130 millones en el segundo trimestre del 2025, contrastando con la salida de US$2.084 millones del segundo trimestre del 2024. Esta significativa mejora se debió al incremento de capitales dirigidos al sector público y a la mayor Inversión Extranjera Directa (IED).

La Cuenta Financiera del Sector Público registró un ingreso neto de capitales de US$4.686 millones en el segundo trimestre del 2025, contrastando con los US$768 millones del segundo trimestre del 2024.

La Cuenta Financiera del Sector Privado reportó un ingreso neto de capitales de US$150 millones, mostrando una notable mejora respecto de la salida de US$1.982 millones del segundo trimestre del 2024. Finalmente, los capitales de corto plazo mostraron una salida de US$706 millones, menores a los US$870 millones del segundo trimestre del 2025.