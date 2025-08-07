Cenco Malls reportó ingresos que llegaron a los US$96.1 millones durante el segundo trimestre de 2025, lo que representa un alza de 7,2% en relación al mismo período del año anterior.

Este incremento se explica principalmente por el aumento de superficie bruta arrendable (GLA) y el incremento en las ventas de locatarios.

Respecto de la ocupación de los centros comerciales, la empresa informó un 98,5%, por sobre el 98,0% alcanzado en el mismo período de 2024, lo que representa un alza de 46 puntos base, considerando incluso la incorporación de cerca de 5.000 m2 de nuevo GLA. En el caso de Chile, Cenco Malls logró un sólido 99,3% de ocupación, un alza de 51 puntos base en relación al 98,8% informado durante el segundo semestre del año anterior.

Por su parte, el Ebitda Ajustado de la Compañía alcanzó los US$86.6 millones, significando un incremento de 6,0% respecto al segundo trimestre del año pasado, destacando un margen EBITDA Ajustado por sobre el 90% en el trimestre.

En tanto, la utilidad neta de Cenco Malls llegó a los US$67.0 millones, lo que significa una disminución de 6,3% en comparación con el mismo periodo del 2024, principalmente debido a un mayor cargo por impuestos, que contrarresta el mejor desempeño tanto operacional como no operacional del trimestre.

“Los resultados del trimestre reflejan una operación sólida y una estrategia que sigue dando frutos. El crecimiento en ingresos responde a una propuesta comercial atractiva, una experiencia cada vez más valorada por nuestros visitantes y una ejecución disciplinada que prioriza la eficiencia y el servicio. Mantuvimos un alto nivel de generación de caja operacional, lo que nos permite continuar invirtiendo en proyectos que transforman nuestros centros comerciales y nos abre las puertas a nuevas alternativas que generen valor para nuestros clientes y locatarios”, destacó el Gerente General de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio.

Respecto a las visitas en los centros comerciales, estas superaron los 32 millones de personas. En cuanto a las ventas de locatarios, estas mostraron un alza de 5,6% frente al mismo período del año pasado, alcanzando los US$1.262 millones en la región.

Principales hitos del trimestre

En Perú, las visitas crecieron 8,9% y las ventas de locatarios aumentaron 9,4% frente al mismo trimestre del año anterior, consolidando así su propuesta comercial. En el caso de Cenco La Molina, su segunda fase avanza conforme al cronograma y busca complementar la oferta comercial con nuevos espacios diferenciadores, como el de H&M.