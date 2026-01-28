Foro económico CAF: Presidentes resaltan el potencial de América Latina y el Caribe y analizan cómo actuar en el contexto geopolítico actual

La integración de la región en un contexto geopolítico de incertidumbre y del potencial existente fue uno de los puntos en común que tuvieron distintos jefes de Estado en el primer día del Foro Económico de América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se desarrolla este 28 y 29 de enero en Panamá y en el que participa El Comercio.

Durante la inauguración del foro, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, sostuvo que América Latina y el Caribe cuentan con las “piezas necesarias” para resolver sus problemáticas, basado en diálogo, sumando los potenciales que tiene la región y el esfuerzo sostenido.

No obstante, sostuvo que en la actualidad se ha presentado un sistema que está enfocado en intereses y en la disputa del control de elementos que son esenciales para la transición digital y energética.

Justamente, señaló que América Latina y el Caribe cuentan con los metales y minerales necesarios para la transición energética y la inteligencia artificial.

“En el ajedrez geopolítico global, nuestra región no es un jugador marginal, sino un actor de primer orden”, expresó en el inicio del foro.

Entrevista a Segio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en el marco del evento de presentación del Reporte de Economía y Desarrollo en la sede Lima del Diario El Comercio. fotos: Joel Alonzo / El Comercio. / JOEL ALONZO

En su nuevo período al mando de CAF, Díaz-Granados indicó que uno de los puntos que se buscará es la expansión de los servicios financieros del banco de desarrollo, apuntando a crecer un 70% al 2031.

Unión regional

En el evento, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, declaró que América Latina y el Caribe debe conformarse como un bloque único para las negociaciones y que se imponga ante las amenazas que se pueden presentar en contra de la región.

Es así que el mandatario panameño consideró que, como bloque regional, se podría reclamar un lugar como miembro permanente en el Consejo de Seguridad en la Organización de la Naciones Unidas.

Asimismo, Lula da Silva, presidente de Brasil, expresó que se debe observar a la Unión Europea como un referente positivo, aunque reconoció que a corto plazo ello sería inviable adoptar un modelo similar por el peso de identidades nacionales en la región. No obstante, consideró que la creación de un bloque regional debe apuntar a aspectos como la erradicación del hambre en el país.

“Las amenazas del extremismo político y de la manipulación de la información se incorporan a nuestro día a día”, declaró.

En esa línea, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, indicó que un buen liderazgo y manejo fiscal de la economía son la mejor forma de abordar la pobreza.

“La pregunta no es si el sistema global está cambiando, sino si la región va a cambiar con intención o va a diverger”, apuntó.

Por su parte, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, señaló que América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de construir una cultura de “confianza verificable”.

Lula Da Silva, presidente de Brasil en el foro económico de la CAF.

“Tenemos capacidad de unificación de culturas y democracias. Tenemos nuestras diferencias, pero la muerte jamás puede ser un eje de unidad”, indicó.

Asimismo, indicó que se debe luchar contra la corrupción.

Por su lado, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, complementó que actualmente se necesita recurrir a un diálogo para entender y orientar las transformaciones a realizarse en la región.

Para el jefe de Estado guatemalteco, la región tiene un potencial económico “inmenso”. No obstante, calificó de “inaceptable” la desigualdad y pobreza presentes en Latinoamérica. “Muchos países han demostrado que es posible hacer saltos generacionales de desarrollo cuando ordenamos nuestras prioridades y ejercemos voluntad política”, señaló.

Gustavo Petro, mandatario de Colombia, expresó que se pueden combatir la problemática de la cocaína mediante un mecanismo de cooperación de la inteligencia policial presente en la región.

El mandatario añadió que se debe tener un diálogo con Estados Unidos sobre los tipos de matriz energética, considerando que América del Sur y el Caribe tienen un potencial de energías limpias cuatro veces mayor a la demanda de matriz energética de Estados Unidos.

A su vez, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, consideró al foro económico regional como un espacio para la toma de decisiones. También señaló que se trata de una oportunidad para que América Latina y el Caribe muestre el potencial de consolidarse como una “región solución” frente a retos globales, y que se aprecie al mundo con características de dinamismo e innovación.

Apuntó que si los países trabajan juntos, la región podría llegar a un crecimiento cercano al 5% y no al 3,4% que estima el Fondo Monetario Internacional.

Por otra parte, en temas de seguridad, sostuvo que la libertad debe darse a las personas “que hacen las cosas bien”, por lo que los criminales deben de ser privados de la libertad.

En esa línea, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, apuntó que sin seguridad la democracia se convierte en una ficción donde no existe inversión, empleo ni futuro. Agregó que se requiere de una cooperación duradera en la región, también que sea efectiva y con inteligencia compartida.

“Hay que mirar a Bolivia, a Perú y a Argentina no desde la sospecha, sino desde la cooperación”, añadió.

Es así que Kast consideró que la política no puede continuar siendo un campo de batalla permanente cuando los ciudadanos cargan con el costo político.