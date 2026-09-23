Innova Schools presentó su segundo Reporte de Sostenibilidad, correspondiente al periodo 2025, que muestra los avances en la integración de la sostenibilidad en su propuesta educativa, su gestión ambiental y su operación.

MIRA AQUÍ: SBS aprueba nuevo reglamento para fortalecer la gestión del riesgo de sobreendeudamiento en el sistema cooperativo

El informe reveló que más de 20 mil estudiantes de la red de colegios participaron en iniciativas ambientales, desarrollaron soluciones innovadoras y enfrentaron problemáticas socioambientales de sus comunidades. A través de programas como el Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI) y el Innovation Program, los estudiantes abordaron temas como conservación de biodiversidad, gestión de residuos, acceso al agua, alimentación y resiliencia frente a desastres.

“Nuestro principal desafío es que la sostenibilidad forme parte de la manera en que nuestros estudiantes aprenden, toman decisiones y se relacionan con los problemas de su entorno”, indicó María Inés Ciancaglini, jefa de Sostenibilidad de Innova Schools.

“Cuando un estudiante identifica un problema, propone una solución y la lleva a la práctica, la sostenibilidad deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia que puede transformar su comunidad”, agregó.

Principales resultados del año

Así también, la estrategia de sostenibilidad se tradujo en cambios en la gestión de las propias escuelas. En 2025, Innova Schools redujo en 11% su huella de carbono institucional, equivalente a 508,72 toneladas de CO₂. Además, avanzó en la transición hacia energías renovables y alcanzó una tasa institucional de reciclaje de 28%.

El consumo energético por alumno se redujo en 6,34%, mientras que el consumo de agua por estudiante cayó en 12,45% respecto al año anterior. Para este fin, la red implementó sistemas de telemetría en 18 sedes, apagado automático de equipos y correctores de factor de potencia en cinco locales. La meta hacia 2030 es reducir en 20% el consumo de energía y agua por alumno.

“Medir nuestros impactos nos permite pasar a tomar decisiones concretas: establecer metas, indicadores y mecanismos de seguimiento, para identificar oportunidades de mejora e involucrar a toda la comunidad educativa”, explicó María Inés Ciancaglini, jefa de Sostenibilidad de Innova Schools. “Nuestro siguiente paso es seguir escalando estas prácticas y que cada sede aprenda de sostenibilidad a través de la experiencia”, precisó.

Innova Schools también destacó TaricaLovers, iniciativa desarrollada por estudiantes de la sede Pucallpa para contribuir a la conservación de la taricaya, especie amazónica vulnerable.

El proyecto, que se desarrolla desde 2022, permitió incubar y liberar más de 500 taricayas, formar a más de 300 estudiantes en conservación de biodiversidad y beneficiar directamente a cuatro comunidades nativas y más de 2 mil familias. Su impacto le permitió a Innova Schools Pucallpa convertirse en el único colegio peruano finalista de los World’s Best School Prizes 2025, en la categoría Acción Ambiental, ocupando el sexto lugar a nivel mundial.