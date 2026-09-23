A través de programas como el Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI) y el Innovation Program, los estudiantes abordaron temas como conservación de biodiversidad, gestión de residuos, acceso al agua, alimentación y resiliencia frente a desastres. Foto: GEC.
A través de programas como el Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI) y el Innovation Program, los estudiantes abordaron temas como conservación de biodiversidad, gestión de residuos, acceso al agua, alimentación y resiliencia frente a desastres. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Innova Schools presentó su segundo Reporte de Sostenibilidad, correspondiente al periodo 2025, que muestra los avances en la integración de la sostenibilidad en su propuesta educativa, su gestión ambiental y su operación.

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