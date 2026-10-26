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Resumen

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Durante su exposición, Cuba destacó la resiliencia de la economía peruana y el dinamismo de la inversión privada, incluso frente a los efectos del fenómeno de El Niño.
Durante su exposición, Cuba destacó la resiliencia de la economía peruana y el dinamismo de la inversión privada, incluso frente a los efectos del fenómeno de El Niño.
Por María Rosa Villalobos

La primera jornada de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, comenzó con una mesa redonda privada con inversionistas, organizada por el banco BTG Pactual. En paralelo, un grupo de integrantes de la delegación visitó las obras que la compañía británica Mace desarrolla en la zona del río Hudson, en Nueva York. La empresa, que también opera en el Perú, participa como ‘delivery partner’ de un proyecto cuya culminación está prevista para el 2038 y que contempla cuatro nuevas líneas de tren, que se extenderán incluso por debajo del conocido Vessel, una escultura arquitectónica situada en la plaza pública de Hudson Yards, en Manhattan.

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