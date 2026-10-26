La primera jornada de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, comenzó con una mesa redonda privada con inversionistas, organizada por el banco BTG Pactual. En paralelo, un grupo de integrantes de la delegación visitó las obras que la compañía británica Mace desarrolla en la zona del río Hudson, en Nueva York. La empresa, que también opera en el Perú, participa como ‘delivery partner’ de un proyecto cuya culminación está prevista para el 2038 y que contempla cuatro nuevas líneas de tren, que se extenderán incluso por debajo del conocido Vessel, una escultura arquitectónica situada en la plaza pública de Hudson Yards, en Manhattan.

Luego, la delegación —integrada por más de 90 empresarios peruanos— participó en un almuerzo organizado por el estudio DLA Piper y se trasladó a las oficinas de J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos. Allí, con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se realizó el evento central del día: “Perú: una nueva agenda para el crecimiento, las políticas públicas, los mercados y el capital global”. El encuentro permitió presentar ante inversionistas internacionales las fortalezas macroeconómicas del país y sus oportunidades de inversión.

Durante su exposición, Cuba destacó la resiliencia de la economía peruana y el dinamismo de la inversión privada, incluso frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

“En 2026, la economía peruana mantiene una trayectoria de crecimiento y demuestra resiliencia frente al impacto del fenómeno El Niño. Entre enero y agosto, el PBI creció 3,1%, y habría alcanzado el 4% sin el impacto de este fenómeno. La demanda interna se expandió 5,9% y la inversión privada creció 15,5% en el primer semestre, reflejando el dinamismo del consumo y la inversión como motores de la actividad económica”, afirmó.

El titular del MEF también resaltó las condiciones que ofrece el Perú para atraer capitales internacionales, sustentadas en sus fundamentos macroeconómicos, su apertura comercial, sus recursos naturales y las oportunidades para desarrollar grandes proyectos de infraestructura.

Durante su exposición, Cuba destacó la resiliencia de la economía peruana y el dinamismo de la inversión privada, incluso frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

“El Perú reúne condiciones favorables para atraer inversión extranjera, gracias a sus sólidos fundamentos macroeconómicos, su apertura comercial, la diversidad de sus recursos naturales y las oportunidades para desarrollar grandes proyectos de infraestructura. Las proyecciones del MEF estiman un crecimiento económico promedio de 3,8% entre 2026 y 2030, por encima de Argentina y Colombia”, señaló.

Cuba también presentó la agenda de reformas estructurales que impulsa el Gobierno para elevar la productividad y la competitividad del país, promover la formalización laboral y ampliar la inclusión financiera. A ello se suman iniciativas orientadas a mejorar la gestión de la inversión pública y fortalecer la sostenibilidad fiscal.

La agenda del evento en J.P. Morgan incluyó un panel sobre el acceso del Perú al mercado internacional de bonos, con la participación de Michela Casassa, CFO de Intercorp Financial Services (IFS); Luis Alfonso Carrera, gerente central del BCP; y Lisandro Miguens, responsable de Mercados de Capitales de Deuda para América Latina de J.P. Morgan. Los ejecutivos analizaron las perspectivas del financiamiento soberano y corporativo peruano, así como las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales de capitales.

Estabilidad monetaria y reservas internacionales

El momento central de la jornada fue la conversación entre Julio Velarde y Luis Oganes, responsable de Investigación Macroeconómica Global de J.P. Morgan, sobre las perspectivas de la economía peruana, el escenario internacional de tasas de interés y la política monetaria.

Velarde resaltó la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, respaldados por la autonomía del Banco Central, la estabilidad monetaria y una sólida posición de reservas internacionales. A setiembre de 2026, estas ascendían a alrededor de US$92.180 millones, equivalentes a cerca del 26% del PBI.

Durante su exposición, Cuba destacó la resiliencia de la economía peruana y el dinamismo de la inversión privada, incluso frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

Asimismo, destacó que el Perú ha registrado una de las tasas de inflación más bajas de la región en lo que va del siglo y mantiene condiciones favorables para la inversión, como la igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros, la libre movilidad de capitales y una amplia red de acuerdos comerciales.

“Estamos viviendo un momento muy bueno para la economía peruana, un momento que no se debe desperdiciar”, aseguró Velarde. No obstante, advirtió sobre la importancia de atender los riesgos internos y externos que podrían afectar las perspectivas de crecimiento.

Del dicho al hecho

La jornada en las oficinas de J.P. Morgan terminó con la intervención Mercedes Araoz, presidenta de inPerú.

“La inversión privada está muy dinámica, incluso en un contexto en el que persisten desafíos como el Fenómeno El Niño”, señaló Araoz.

Durante su exposición, Cuba destacó la resiliencia de la economía peruana y el dinamismo de la inversión privada, incluso frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

El inPerú continuará este martes 27 de octubre con encuentros y presentaciones ante inversionistas internacionales, en actividades organizadas por el Council of the Americas, Bank of America y Goldman Sachs.