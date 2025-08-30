InPerú vuelve a Europa y busca atraer inversiones en Londres y Madrid: estas serán los eventos claves

InPerú regresa a Europa tras seis años con una gira que tendrá lugar en la segunda semana de septiembre, con paradas en Londres y Madrid. La misión: consolidar al Perú como un destino atractivo para la inversión, tanto en el mercado de capitales como en sectores estratégicos de la economía.

Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPerú, explicó que los eventos comienzan el lunes 8 y que, durante el primer día, estarán abocados a mostrar el potencial del Perú en el mercado de capitales y de renta fija.

Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPerú. (Foto: Anthony Niño)

De esta manera, se realizará el evento Finanzas Sostenibles, con la presentación de Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, y un panel en el que participarán el viceministro de Economía, Erick Lahura, y Jorge Velarde, presidente de Cofide.

“Cofide emitió bonos etiquetados el año pasado y estaba planificando una nueva emisión en el corto plazo. Por otro lado, el Estado peruano, a través de sus bonos soberanos viene trabajando en este campo. Más allá de ello, viajamos con muchos emisores”, detalló Mandujano.

En paralelo, también se desarrollarán diversos encuentros, como por ejemplo, la presentación de Deutsche Bank y un evento focalizado en minería organizado por Goldman Sachs, en el que participarán los ministerios de Energía y Minas (Minem) y de Economía y Finanzas (MEF).

El evento central o insignia, como lo denomina Mandujano, se llevará a cabo el martes 9 de setiembre bajo el nombre “Invest Perú”. Allí se contará con una presentación del titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, y con un panel de inversionistas británicos como Actis, Anglo American y Sidara. Asimismo, se expondrá la cartera de proyectos de Proinversión, entre otras intervenciones de empresarios peruanos.

“La idea es salir a vender al Perú y es muy importante hacerlo ahora porque se viene el contexto electoral y existen preguntas acerca de qué cosa es lo que viene sucediendo y cuál es el rol del sector empresarial y su perspectiva en torno a la coyuntura peruana”, detalló.

Madrid será el segundo destino de los eventos. El miércoles 10 de setiembre se realizará una presentación institucional con la participación del presidente del BCR, Julio Velarde, y de los ministros de Economía y de Comercio Exterior y Turismo, además de un panel en el que se discutirá la situación del país en el plano preelectoral. Por la tarde, se presentarán las carteras de proyectos de infraestructura y de energía.

Finalmente, el jueves 11 de setiembre se llevará a cabo el seminario “Invirtiendo en Perú”, que incluirá una entrevista al presidente del BCR, la exposición del ministro Raúl Pérez Reyes, un panel integrado por CEO peruanos y un bloque sobre alternativas de financiamiento.

“La presencia de Julio Velarde siempre genera solvencia y respaldo. Los ministros también cumplen un rol muy importante porque son los que manejan la política. El ministro de Economía trae la perspectiva de desarrollo del país y en el caso de Londres, a donde vamos con el ministro de Energía y Minas, buscamos despertar el interés porque es una industria muy importante para el mercado británico”, refirió.

Mandujano también destacó la participación de la ministra de Turismo en España el miércoles 10 de setiembre y un evento organizado por Promperú donde se destacará el potencial del país para invertir en este sector.

inPERÚ

De acuerdo al ejecutivo, serán 80 personas las que viajan en la comitiva de inPerú; las autoridades y funcionarios públicos ya han confirmado su participación.

Planes 2026

Mandujano adelantó que la próxima semana el directorio de inPerú se reunirá para elegir los lugares y las fechas de sus ‘roadshows’ 2026. “Se planea realizar un viaje en el primer trimestre del siguiente año”, dijo.