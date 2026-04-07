InRetail Perú Corp. (InRetail) e Intercorp Financial Services Inc. (IFS) anunciaron hoy la adquisición de InFinance XP S.A. (antes Financiera Oh!), operación que se materializó mediante la compra de IXP Holding Corp. a IFH Retail Corp. por US$130 millones.
La transacción se ha estructurado como una asociación estratégica entre InRetail e IFS. Esta transacción apalanca el posicionamiento financiero de IFS, plataforma que integra servicios de banca, seguros, gestión de patrimonio y medios de pago.
InRetail, por su parte, se ha consolidado como la plataforma de retail líder en el Perú, operando una red de más de cuatro mil tiendas bajo diversos formatos y marcas. Esta amplia presencia geográfica le permite estar cerca de millones de consumidores a nivel nacional.
La integración de estas capacidades permitirá construir un ecosistema robusto de pagos y financiamiento al consumo, con una propuesta de valor superior para los clientes y una plataforma escalable de soluciones digitales, ampliando el acceso y la conveniencia para millones de familias a través de una oferta financiera centrada en el cliente.
Cabe destacar que InFinance XP cuenta con alrededor de tres millones de clientes, colocaciones por S/ 1.7 mil millones y depósitos por S/ 1.5 mil millones. Recientemente, la compañía lanzó la marca Sip, una aplicación que consolida sus productos financieros y de pagos, así como su programa de lealtad.
